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加強宣傳教育 遏反疫苗思潮

評論版 2020/08/24

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澳洲總理莫里森早前表示會強制全民接種新冠疫苗，惟因反疫苗人士反對而迅速轉軚。反疫苗思潮近年亦開始紮根本港，恐成抗疫漏洞，政府需加強有關宣傳及教育措施。

莫里森表示，他目標令全國95%國民接種疫苗，又指出於醫學理由，應強制全民接種疫苗。但其發言隨後被澳洲及其他地方的反疫苗（anti-vax）組織批評，指控政府早有預謀。

莫里森其後改口，表示無意強制人們接種疫苗，只會採取鼓勵方式，冀國民接種率可與強制性相若。

新冠疫苗接種率7成 方群體免疫

反疫苗思潮在外國已出現多年，主要出於人們對疫苗、科學、藥廠及政府的不信任，例如誤以為子女接種後會出現患上自閉症等不良副作用。但時下侵襲全球的新冠病毒傳染性、殺傷力皆高於一般可被疫苗防控的疾病，各地人們至今已逾半年無法進行正常生活及社交，經濟活動亦大幅停頓。

假若新冠疫苗無法成功研發，則人們現時的居家抗疫生活與經濟蕭條將持續成為新常態。美國有傳媒報道指，疫情下確實有曾經反疫苗的人士的觀念被糾正，但仍有近半國民表示自己會對疫苗保持觀望狀態、更有2成人明言絕對不會接種新冠疫苗。英國YouGov一項調查亦發現，當地六分之一人表示「絕對」，或「大概」不會接種新冠疫苗。

英國已有研究顯示，若新冠疫苗成功面世，接種率需高達7成方可取得群體免疫、保護因體質緣故無法接種疫苗的人士。

然而，強制人們接種疫苗或較難實施，除擔心引起部分民眾強烈反對之外，全球目前已進入疫苗競賽的階段，其面世初期勢必供不應求。

港府早前宣布，已預留資源準備採購新冠疫苗，為本地2成人口預留，港府亦會直接與藥廠達成協議、並去信中央請求提供疫苗，以求本港人人都有疫苗可打。

提高公眾認知 警惕偏方偽科學

然而，反疫苗思潮近年在本港崛起，值得政府及市民警惕。本港有藝人曾發表過反疫苗言論，在社會上惹起頗大爭議，本地社交媒體上亦不乏鼓吹缺乏醫學理據的偏方例如自然療法、及其他偽科學等，更提倡生病不用看醫生、及宣揚反疫苗信息。

本地去年已有超過20位醫療界專家組成「疫苗學堂」，旨在傳遞正確醫療資訊，及消除坊間對疫苗例的誤解，例如接種麻疹疫苗可引致自閉症。

新冠疫苗接種率需約7成才可起作用，反疫苗思潮無疑成為抗疫的一大漏洞。要應對反疫苗思潮，還需先從提高公眾對疫苗的認知做起。長遠而言，即使疫苗面世，本港亦未必立刻買到足夠疫苗，供應不足下怎進行分配、安排有需要人士接種，也應做好宣傳。

反疫苗思潮在外國已出現多年，主要出於人們對疫苗、科學、藥廠及政府的不信任。（法新社資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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