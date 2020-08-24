蘋果Tesla拆股飈 散戶入場推波助瀾 評．析．天下版 2020/08/24 分享： 近來美股投資者最關注的股份非蘋果（AAPL）及Tesla（TSLA）莫屬，兩股宣布拆股後，股價旋即明顯跑出，單單8月至今，已累升17%和43.7%，大幅跑贏大市。由蘋果及Tesla近來股價表現分析，不 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 人幣展強勢 港股添魅力 2020/08/22 人幣展強勢 港股添魅力 交易講場 - 通脹目標搞動市場 美滙惹的禍？ 2020/08/21 通脹目標搞動市場 美滙惹的禍？ 交易講場 - 超級大戶起戒心 升市注定不平坦 2020/08/20 超級大戶起戒心 升市注定不平坦 交易講場 - A股慢牛抬頭 港股落後望再追 2020/08/19 A股慢牛抬頭 港股落後望再追 交易講場 - 恒指變天迎機遇 要對準焦點 2020/08/18 恒指變天迎機遇 要對準焦點 經濟 美國 美股 金融 買入 Google 沽出 Tesla Alphabet 蘋果（Apple，美：AAPL） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入