蘋果Tesla拆股飈 散戶入場推波助瀾

近來美股投資者最關注的股份非蘋果（AAPL）及Tesla（TSLA）莫屬，兩股宣布拆股後，股價旋即明顯跑出，單單8月至今，已累升17%和43.7%，大幅跑贏大市。由蘋果及Tesla近來股價表現分析，不

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