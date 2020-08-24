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蘋果Tesla拆股飈 散戶入場推波助瀾

評．析．天下版 2020/08/24

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近來美股投資者最關注的股份非蘋果（AAPL）及Tesla（TSLA）莫屬，兩股宣布拆股後，股價旋即明顯跑出，單單8月至今，已累升17%和43.7%，大幅跑贏大市。由蘋果及Tesla近來股價表現分析，不

...

撰文 : 莫亦熙

欄名 : 交易講場

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