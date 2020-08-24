第三輪防疫基金 全民派錢機會微

港府正研究推出第三輪防疫抗疫基金，有政黨建議全民派錢，但官場中人指，政府彈藥有限，全民派錢機會極微，將聚焦協助受限聚令等影響的重災行業。

財赤2900億新高 要留彈藥

現時有兩大政黨都建議全民派錢。民建聯

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