第三輪防疫基金 全民派錢機會微 政治版 2020/08/24 分享： 港府正研究推出第三輪防疫抗疫基金，有政黨建議全民派錢，但官場中人指，政府彈藥有限，全民派錢機會極微，將聚焦協助受限聚令等影響的重災行業。 財赤2900億新高 要留彈藥 現時有兩大政黨都建議全民派錢。民建聯 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 財司：與業界商方案 防疫保經濟 今日 財司：與業界商方案 防疫保經濟 最新專欄文章 更多 兩因素左右 檢測人數難達標？ 2020/08/21 兩因素左右 檢測人數難達標？ 泛民22議員 不延任僅2至3人？ 2020/08/20 泛民22議員 不延任僅2至3人？ 全民檢測 港府目標至少300萬人 2020/08/19 全民檢測 港府目標至少300萬人 揭政府煞停放寬晚市堂食內情 2020/08/18 揭政府煞停放寬晚市堂食內情 晚市禁堂食微調 料延後至8或9點 2020/08/17 晚市禁堂食微調 料延後至8或9點 傅流螢 疫情 林鄭月娥 行業 限聚令 張建宗 防疫抗疫基金 紓困措施 保就業 政務司 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入