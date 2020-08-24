全民檢測要釋疑 商企前綫助起動

全民新冠病毒檢測9月1日（下周二）展開，港府應把握僅餘時間，竭力回應公眾重重疑慮，大力推廣，以免計劃反應欠理想，平白浪費人力物力之餘，更失去找出隱形病人及帶病毒者的重要時機。眼下不只前綫人員要為己為人把握免費驗毒安排，服務業亦應動員參加檢測，履行社會責任確保客人安全，也許還能成為疫下招徠生意的良方。

藉專家信譽推廣 各地成效可鑑

高官近月屢屢顯得脫離民情，如食衞局局長陳肇始和勞福局局長羅致光不約而同承認，早前全面早晚禁堂食令生效後，才知那麼多人仍要上班或戶外工作。陳肇始一度估計，全民檢測將有500萬人參加，特首林鄭月娥近日更正，數字只代表總檢測能力，更坦承知道目前疫情緩減，坊間對計劃有欠積極。

港府定要把握餘下時間，多舉辦記者會或建立網站、專頁收集意見，回應公眾心中至少4大疑慮。這樣才有望令本已缺乏禁足令配合的化驗計劃，仍能協助截斷隱形傳播鏈，善用中央承擔的檢測資源。

首先，總有人自覺「無事」不用檢測，但官方要指出正因新冠病毒狡詐，病徵迥異，甚至可以毫無徵狀，才要策劃全民檢測。再者，有人自覺安坐家中更勝冒險外出驗毒，當局須證明預約系統能妥善分配人流至全港18區逾百間檢測中心，確保足夠社交距離和消毒通風，人們不會因檢測染疫。第三，不少打工仔怕要隔離或入院致手停口停，惟拒絕檢測隨時只是耽誤治療，恐無辜感染身邊人。

最後，官民近年一直缺乏互信，政府要說服各界不會擅用全民檢測所得基因，會確保個人私隱，勢是最難的一環，就此可主動求助具公信力的專家，像四大專家顧問之一、中大講座教授許樹昌，已表明準備請假協助採樣，冀最終吸引到最多的人驗毒。

比起普羅大眾，政府於特定高風險群組能找出更多確診個案，社署早前替全港安老院、殘疾院舍，及護養院員工展開第二輪檢測，曾於3天間在9,100人中找出5人陽性，確診率極高。不論官方有否再安排群組自願檢測，教師、收銀員、郵差、公共交通服務人員、醫護等，都應善用全民檢測，主動再次驗證沒有播毒風險。

服務業當檢測 顧客更安心光顧

港府難以強制任何市民檢測，各大商家，尤其服務業，皆可幫忙鼓勵以至促請旗下員工參加化驗。那不只體現出企業社會責任，確保員工悉數檢測兼呈陰性，顯然也能令顧客更為安心光顧，稍微刺激疫下委靡不振的消費市場。

欠缺禁足令配合，全民自願檢測要成功阻截隱形傳播鏈，必須有數以百萬計的採樣量，包括內地及世界各地迄今的成功抗疫經驗顯示，全民檢測所起作用，至關重要。無論港府抑或商企，均須有誘因鼓勵大眾踴躍參與，妥善回應各方憂慮。冀社會大眾明白，你我齊參與，做到整個社會有足夠的檢測人數，對目前香港要戰勝疫症，是至關重要的一步，機不可失，這是為最終遏制社區感染，助社會和經濟走出一解禁就爆疫、循環找不到出路的死胡同。

責任編輯：黃鑠安