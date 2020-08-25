談到最近一單偽造清華取錄通知書的新聞，有位朋友就聊到他好兄弟的親身經歷，那是和代人考試有關的真實案例，說明教育界各種造假，真的不屬個別事件。

先回到這清華取錄書事件，友儕在開玩笑，有可能這位買取錄書的考生，不那麼大貪買清華，而是只買一家普通一點的大學的話，就可能沒那麼容易東窗事發。

不是嗎？小村莊裏，有考生能考上全國最top學府，必成村裏大事，而人們又會多關注，因而看得更細緻。事件的破綻，竟然是取錄書中出現錯字！結果翻出來，變成鬧劇加黑色喜劇，因為發現這位學生竟然花了三千元（人民幣，下同）去買這偽造品，但搜下淘寶，這種仿製品其實只賣大約二百元。

我們也查證一下，輸入高校取錄書，有各種學校取錄書和套餐供應（當然也有畢業證書）。單買張取錄書，上有學生名字、取錄細則、學校印章等（偽造公章好大罪），收費一百八十至二百元。若加上新生守則、學校指引等更全套的仿真物料，賣二百六十元。那意味着，花了天價，還換來劣質次貨，真是冤大頭。

朋友講，自他那參加高考的九十年代後期開始，各種系統式舞弊層出不窮，只是現在社交媒體曝出來更易惹話題。他朋友就有親身經歷，事緣他朋友向來成績優異，還有一年就高考的某一天，某老師就跟他說，要不實戰一下？

意思其實是代替另一位當年就考的考生上試場。這和之前引起討論的盜用了他人的考試成績不一樣，而是直接找好成績的學生假冒他人赴考。學生同意的話，會和買方家長見面，因買方也需了解一下代考生的情況。之後，學生先接收一千幾百「預付金」，到成績公布，分數不錯的話，也會有餘款。穿針引綫的老師收中介費，自然少不了。