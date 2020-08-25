戰友愛麗斯拿着個滿滿的購物袋到來，我問：「你看似滿載而歸，超市大減價嗎？」

「今個月由我負責補充公司的零食櫃，消委會指平日我們愛吃的薯片含致癌物，大家很是擔心！所以同事們着我買那七款不含致癌物的薯片小食，於是我立即跑去入貨。」她說。

我提醒她：「沒含致癌物，也不代表健康！」

愛麗斯笑說：「該較健康點吧！」

「不少食材，含有天然存在的還原糖和一種稱為天冬酰胺的游離氨基酸。如把還原糖和天冬酰胺長時間高溫加熱如油炸或燒烤，便會出現化學反應，產生丙烯酰胺，而丙烯酰胺就是被歸類為『可能令人類致癌』的物質。薯片的原材料是薯仔，其天冬酰胺較多，所以致癌物丙烯酰胺就會增加。老實說，薯片本來就是高脂的零食，說到底也不宜多吃。」

她懊惱着：「但在辦公室的刻板生活裏，又的確需要零食的點綴。」

我提議：「可選些健康小食，首要留意食物的脂肪量，油炸的，當然並非首選，我會建議焗蝦餅、米餅等小食，另外，近年也流行冷凍小食，例如冷凍粟米或水果片，也是考慮之列。」

她拿出剛買回來的印尼蝦片，問：「這款合格嗎？」

我看着標籤：「這包蝦片是油炸的，脂肪量極高！」

愛麗斯說：「噢！這正是消委會公布其中一款沒含致癌物的脆片。」

「所以說，不致癌並不代表健康。」我再提醒她說。