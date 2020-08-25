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東京哈利波特主題樂園2023年開幕

副刊版 2020/08/25

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日本東京練馬區的遊樂場豐島園，將於本月底結束營業，樂園地主日本西武鐵道公司與美國華納兄弟公司合作，要將原址改建為哈利波特主題樂園（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The

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欄名 : 旅事通

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