留任還是杯葛 泛民何去何從

「2020年9月30日後,香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責,不少於一年,直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第七屆立法會依法產生後,任期仍為四年。」

泛民亂作一團 「齊上齊落」不再

8月11日,人大常委會為特區政府宣布立法會換屆選舉押後一年而衍生的真空期,作出上述「決定」。這個「決定」連標點只有86字,簡單直接,即是現屆立法會議員,包括早前被選舉主任DQ了的四位議員,不分黨派,不用重新宣誓,全體延任。

中央政府伸出了橄欖枝,態度友善,泛民頓感頭痛,怎樣接招,是留任還是杯葛,怎樣才有個「說法」,陷入兩難。

「決定」一出,泛民主派各說各話,亂作一團,以前浩浩蕩蕩大聲疾呼「齊上齊落」,似乎一去不復返。

公民黨主席梁家傑首先發話認為民主派議員應留任,否則特區政府會「長驅直進、直搗黃龍」,任意通過「惡法」云云。

有傳媒採訪我的論文老師戴雅門教授(Larry Diamond),他認為泛民應該留在場內抗爭,用盡空間去反對和抵抗。(The better prospect is to stay in the arena and fight, to USE ALL AVAILABLE SPACE to oppose and resist.)(《眾新聞》2020-08-17)

熱血公民鄭松泰議員率先表態留任,指議員應承認議席的政治資源,並質疑若要杯葛,是否應該杯葛整個立法會選舉制度。

那邊廂,抗爭派朱凱迪議員主張集體杯葛,以示抗爭到底,甚至把來年立法會污名化為「臨立會2.0」,姿態強硬。

8月17日,民主派會議召集人陳淑莊議員發表聲明,指「民主派今日開會,傾向留守議會」。可是,人民力量陳志全議員卻隨即在自己面書表態說「我不是主留派」,表明反對留任。

來到8月20日,「主留」的民主黨又說要做民調,以民意定去留。公民黨隨即表示願意跟隨民調結果作決定。執筆之時,香港民意研究所公布了初步民調結果,指民主派支持者中有六成三人反對留任,支持留任的僅兩成。

民主黨胡志偉和林卓廷又指需要向市民作更多解說,甚至舉辦辯論,也會再定民調門檻,9月會再做民調,看看民意會否轉向云云。但在泛民新界東初選勝出的鄒家成則主張不論民調結果如何,民主派都應集體杯葛。

泛民反覆,精彩過連續劇,最後把責任推到「民調」、「民意」上,難免讓外界指他們龍門任搬。

不留任損失大 涉款逾300萬

既然泛民拿不定主意,去留難定,我們大可分析一下,若泛民議員真的不留任第六屆立法會,他們有甚麼損失?

首先,財政上的損失不能小覷。每位立法會議員每月薪津101,000元(雙料議員會扣三分一),一年即是1,212,000元;任滿酬金是總薪津的15%,原先四年任期的任滿酬金是727,200元,延任一年的任滿酬金則有181,800元;另外,還有醫療津貼每年35,180元、酬酢及交通開支每年221,310元,及實報實銷營運開支每年約2,770,970元。

現在「決定」議員延任一年,任滿酬金是先結算首四年?還是待整個第六屆任滿後才一次過結算?需留待立法會行管會決定。不過,既然第六屆延任一年,我認為待任期屆滿後才一次過結算較為合理。

激進派極端抗爭 劍指下屆議席

若真是這樣計算,不留任的議員便會失去共909,000元任滿酬金,額外一年的薪津1,212,000元、及醫療酬酢營運開支津貼共3,027,460元。

第二,《基本法》第79條(二)清楚列明,若立法會議員「未得到立法會主席的同意,連續三個月不出席會議而無合理解釋者」,「立法會主席宣告其喪失立法會議員的資格。」

由於延任「決定」不需要議員重新宣誓重新就職,若泛民議員不提理由而自行杯葛、缺席會議三個月,立法會主席便可將其DQ。而若他們提出甚麼「臨立會2.0」、「抗爭到底」等等的理由來請假,相信大主席也不會接受為合理辯解。即是說,他們缺席三個月後仍會被大主席DQ,喪失議席。

第三,正如梁家傑等等「主留派」所說,若泛民議員在這時離開立法會,放棄議席,政治上等於放棄了作為代議士在議會內發聲、監察政府的責任,也喪失了拉布及見報的機會,或許會遭部分選民指摘。

不過,泛民中不同派別也有不同盤算。抗爭派、激進派、攬炒派支持者早就大鬧「主留派」議員「呼之則來,DQ則去」,指他們無勇氣、無骨氣,侮辱選民。他們堅持走極端抗爭路綫。

那麼,主張杯葛的議員,或許就是看準自己的票源就在激進這一塊,他們留下來反而會失去這些支持者,寧願利用來年繼續街頭抗爭,鞏固票源,目標自然是一舉拿下來年9月的議席了。

京伸橄欖枝 惟美虎視港續動盪

可是,我認為這個走向只會繼續激化社會矛盾,對議員來說也十分危險。若他們繼續激化抗爭,或者搞國際綫等等,有機會觸犯港區國安法或者其他本地法例。

而留下來的泛民議員也不好過,在強大的抗爭壓力下,他們在議會內的表現也溫和不來,只會凡事反對、動口又動手,特區政府的議案難以順利通過。

這樣說來,即使今次中央政府伸出了橄欖枝,即使民調將為泛民提供「說法」,來年的立法會也不會平和,再加上美國虎視眈眈隨時會推出新一輪制裁,香港仍會持續動盪。

▲ 人大常委會決定,2020年9月30日後,香港第六屆立法會繼續履行職責不少於一年,直至第七屆立法會任期開始為止。圖為立法會外貌。(資料圖片)