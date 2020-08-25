疫情加劇膠污染 創意走塑助環保

本港有人自行研發一種可自然分解的膠袋，遇熱水即溶。新冠疫情加劇全球塑膠污染問題，人們或關心衞生多於環保，但兩者並無衝突，大家可嘗試在日常生活中減少製造塑膠垃圾。

港人創可分解膠袋 遇熱水即溶

一對本港夫婦利用聚乙烯醇（PVA）及植物澱粉，製造一款名為INVISIBLE BAG的可自然分解購物膠袋，膠袋用完後只需放進熱水數分鐘，即可溶解成奶白色液體，成分無毒、且不會留下殘餘微塑膠顆粒。

這類新產品對地球而言無疑是喜訊。聯合國上月有文獻指出，各地在新冠疫情期間封關、禁足等措施，令全球溫室氣體排放量大減5%，惟嚴重加劇全球塑膠污染問題，除不織布製外科口罩，例如新加坡實施長達8個星期的禁足令期間，全國產生額外1,470公噸塑膠垃圾，主要來自食物外賣包裝。聯合國指，多達75%新冠塑膠終送至堆填區或流入海洋，後果不堪設想。

本港環境局局長黃錦星5月曾表示，難以統計全港口罩累計及平均每日棄置量，但估計每日棄置的口罩約400萬至600萬個，即每日約10至15公噸即棄口罩被送到堆填區。本港現時禁堂食，更或令市民對外賣的包裝及即棄餐具需求大增，城大在本港11個沙灘收集到逾3,500塊微塑膠碎片，當中或有部分曾被海洋生物咬噬。

部分塑膠垃圾例如醫療垃圾因疫情緣故增加，或無法避免，但人們更應從生活中的其他途徑走塑，減少對環境的影響。可自然分解的購物膠袋已開始被本港部分小店接受，英國連鎖超市Morrisons上周更宣布，將會在8個分店內試驗以結實耐用的紙袋全面替代膠袋，若顧客反應正面則會全面在旗下494個分店內推出。

硬肥皂洗手 外賣少用即棄餐具

疫下除了戴口罩，最重要的便是勤洗手。不少人家中都會擺放膠樽裝的洗手液及沐浴露，綠色和平建議改用硬肥皂，因它們的包裝一般較簡單，乃至全無包裝。微塑膠更會以膠珠形式存在於不少個人護理及化粧產品中，環保署已表示會對業界推行自願淘汰含微膠珠產品的計劃，市民在選購此類產品時亦宜留神。

港人疫下對外賣需求大增，foodpanda今年3月曾表示，外賣生意增長逾1倍。本地部分餐廳已嘗試以有創意的方式減少塑膠污染，例如有米芝蓮一星餐廳用砂鍋盛載食物，提供外賣自取服務；更有火鍋店將堂食用的餐具例如碟打包送到食客家中，食客用餐後將碟洗乾淨送回店內，即可獲退款100元。

疫情期間宜盡量在日常生活中，發揮創意及多留意走塑方式，或可在一定程度上彌補部分有必要製造的塑膠垃圾。

▲ 新冠疫情加劇全球塑膠污染，大量廢棄塑膠被送至堆填區或流入海洋，後果不堪設想。（資料圖片）