抹黑全民檢測 陰謀論恐延誤控疫

新冠肺炎疫情在最近一個星期開始有回穩迹象，新增個案亦跌至每天低於50的數字。政府已宣布「全民檢測計劃」細節，由9月1日開始，為期兩星期，為所有香港居民作核酸檢測。而全民核酸檢測會在不同地區的社區會堂內進行，市民可透過網上登記預先預約。

鼻腔咽喉採樣 平衡安全準確度

是次核酸測試的安排在檢測及化驗方面，均由中央負責，而香港會有醫護人員提供支援。不同的消息來源透露，現在已有三千名醫護人員參與是次計劃，協助團隊為香港居民提供免費核酸檢測。

是次檢測將會以鼻腔及咽喉拭子為主，與香港以往所作的檢查均以深喉唾液為主有所不同。唾液準確性雖然較拭子測試為高，但由於唾液的樣本較為黏稠，故基於分解及測試的時間與複雜性來說，需時較久﹔相反，以咽喉或鼻咽拭子測試的方式，樣本的化驗時間相對較短，但由於收集的方法較為不一，出現假陰性的機會較高，準確性亦較深喉唾液為低。

以現時政府採用鼻腔與咽喉採樣方式，準確度有60%至70%，除了要平衡醫護人員受感染之風險與準確度之餘，亦要加大檢測量，盡量在兩星期內完成數百萬個樣本測試，才能提升計劃效率。

至於單計採用鼻腔採樣的方式，準確度其實只有40%，但由於採樣較安全，亦不會那麼容易引發病者在抽取樣本時咳嗽，而增加檢測人員的風險；但咽喉採樣方式，過往在外地有小童在檢測時因喉嚨受刺激而誤吞試棒，故一般而言，小孩不應作咽喉拭子測試。

如沒足夠參與 難截隱形傳播

撇除是次檢測的準確性，愈多香港人做病毒測試，愈能找出隱性傳播鏈，而盡快杜絕社區傳播。但如果是次計劃沒有得到大部分人的接受及參與，能找到社區無病徵個案的機會亦會降低，時機一過，市區新增個案便不能杜絕，亦會延誤香港疫情受控的時間，以及健康碼之推行。

以資源分配的角度來說，全民測試只是一次性，其實並不足夠。世衞已表明，今次的新冠肺炎疫情未能像沙士一樣，可短期內絕迹，有機會參考百多年前西班牙流感，可能延續至兩年之久，政府並不可能長久為全民提供免費測試，因此，為高危群組作病毒測試的職責，仍然有賴衞生防護中心，而一些低風險或因工作需要而須作定期檢測的企業人員，則可能要透過私家診所提供的檢測。

健康碼概念 市民或要重複檢測

始終工作及學校不能長年累月停擺，故「健康碼」的概念很快會延伸至全港市民，視乎測試推行的寬度與深度，港人有機會每隔一段時間須重複檢測，健康碼要有陰性結果才能上班上課，故相信香港人要有心理準備，須面對中長期的防疫措施及病毒測試。

是次全民檢測在招聘醫護人員的時候，亦遇到不同的醫護團體的冷待。有醫護團體批評政府沒有足夠誘因招聘醫生協助工作，亦有聲音認為時薪過低，或工時過長，質疑政府未能為工作人員作適當的保護及購買保險，更有人擔心政府利用未有經驗的學生協助檢測等。

中央採港人DNA？ 失實離地

但一些批評更離地，認為政府是次檢測是協助中央為香港人的DNA採樣云云。在政治面前，香港人的思想一向單純，香港有政客會時刻把握機會，將驚弓之鳥恫嚇，將恐懼化成悲憤，再變成負能量，而往往將政府的好意斷送。

科學數據不能等同政治，但起碼科學講求真憑實據，核酸檢測只能證實該樣本有沒有病毒DNA，以及是否人類的樣本，要再為樣本作全面DNA測試，其實非常昂貴，亦不划算，更何況，以往醫療人員採納病人樣本後的處理，向來也無人關心，突然將祖國和病人資料外洩陰謀聯想在一起的推論，更見突兀。不過想深一層，賣力驚嚇而令全民檢測計劃失敗所達到的政治目的，呼之欲出。

（文章只代表個人立場）

▲ 如全民檢測沒得到大部分人接受及參與，找到無病徵個案機會降低，延誤疫情，圖為日前慈雲山居民領取檢測樣本瓶。（資料圖片）