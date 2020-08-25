利園區置富Malls 推購物消費優惠

經濟唔好，大家更要精明消費。黛安八卦到，近排唔少商場都推出加碼優惠，同大家齊心抗疫！好似利園區咁，即日起至8月30日，逢星期五、六、日，憑指定信用卡透過手機App或網頁，即可以$1優惠價購買商戶電子現金券，推廣期每人可各買一張$50同$100指定商戶電子現金券，好抵啊！

公關姊妹話，今次推廣有逾140個人氣品牌參與，好似Dr. Martens、Pandora等，涵蓋潮流穿搭、美粧、美食等，難怪剛過去嘅周末勁受歡迎，部分商戶嘅現金券仲秒速售罄㖭。網上商店第二回優惠將喺28日至30日回歸，等更多顧客可入手買商戶電子現金券，大家唔好錯過喇。

另外，置富Malls即日起亦推出「置激購物賞消費回贈」活動，會員喺推廣期內於指定單一商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領逾100間指定商戶嘅現金券，好似消費滿$200就送$20美食現金券；消費滿$400就有總值$50美食現金券同$150商戶消費券等，商戶由美食、時裝、文具精品、運動用品都有，現金券同消費券都係數量有限，換完即止！

本文轉載自《晴報》

▲ 唔少商場在抗疫期間都推出購物優惠，希望刺激消費，大家又係時候去血拼喇！