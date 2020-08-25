深創板改革抗美 港金融市場須再圖強

深圳創業板改革後，首批上市股份昨日掛牌，悉數上升，國務院副總理劉鶴聲言，深交所要成為創新資本中心和世界一流交易所。

面對波譎雲詭的中美關係，深圳及上海急速改善資本市場營運，香港金融市場要再顯神通，政府與港交所須鞏固優勢、反思不足，理順與內地城市的競合關係，促進大灣區和國家整體發展。

深爭創新初企 港助巨擘外闖

深創板首批共18家註冊制上市企業共集資200億元人民幣，昨天全數高於招股價收市，康泰醫學一度攀升29.3倍，最終升10.6倍，對亟欲在美國退市、尋求回歸A股的紅籌，有意套現的創投基金都是好消息。

新經濟前年已貢獻內地GDP的16.1%，今後將是內循環經濟的火車頭，中央明顯致力發展直接融資，扶持各式科企。據劉鶴解釋，推進創業板改革並試點註冊制，可為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎，希望創業板與其他板塊各有側重、相互補充，形成多層次市場體系。

深圳欲成創新資本中心，香港的大灣區國際金融樞紐定位會如何，尚待觀察。惟目前可見，深創板及上交所科創板已有分工，前者如劉鶴所言聚焦成長、創新型企業；後者則放眼坐擁更先進科技的企業，以全國市場為念，偏向較有風險胃納的機構投資者。

雖然最近仍有智能電動車商理想汽車赴美上市，中美日益交惡之下，中概股回流早成大勢，瑞銀曾估計當中42間適合在港交所第二上市。

由京東到阿里巴巴，以至即將在港首次公開招股的螞蟻金服，內地龍頭科企普遍落戶香港，藉本地法制和監管，輻射到亞太以至全球市場，像手執內地手遊界牛耳的騰訊，就一直四出收購歐美對手來擴展版圖。

中概股急回流 港研革新配合

香港股市成交額雖遜美股和A股，但有滬深港股通會合中外投資者，能以市場力量為大型科企迅速找出當下最合理股價，不讓納斯達克專美。本港股市以機構投資者為骨幹，換手率無疑比區內對手低，卻亦鮮見內地散戶愛投機造成的波動。

中證監主席易會滿昨於深圳表示，內地要進一步加強資本市場改革，發展長期業績導向的機構投資者，回歸價值投資的重要理念。那正正是香港財金市場的相對優勢。

深圳特區周三成立40年，有個別範疇超越香港，更孕育出騰訊和華為等科技巨擘，連美國都要眼紅。香港今後更要在金融市場顯神通，把握財金專長，跟深圳、上海好好分工，協助不同規模和面向的內地科企集資。大如接納企業版同股不同權、擴大互聯互通、發展人民幣股票，小至妥善開發交易所手機程式，港府和港交所要盡快深入研究，如何應對中美較勁帶來的危與機，要提升及發揮香港，繼續創新，力保成為世界最重要金融中心之一的獨特優勢，這對香港的未來發展，至關重要，不容有失！

責任編輯：劉婉雯