與19周早產胎告別 天使爸爸毋忘愛兒時刻惦記

兩年前，懷孕19周的太太突然穿羊水，天頤爸爸需放下工作，立即趕去醫院。新生命突然提早來到世界，就在3日內，與父母匆匆見過一面，然後離開，在遠方當個小天使。兩年後，雖然孩子不在身邊，但天頤爸爸在心中找了個特別的位置，好好安放當中的愛和連結，時而想起，時而惦記。

當時夫婦二人沒有經驗，不知穿了羊水嬰兒還有無得救。「太太說寶寶還有心跳，叫我別太擔心，但我當然知道情況嚴重。」趕往醫院的同時，天頤爸爸不斷上網查處理方法、看其他人的例子，又去問朋友。「有案例指最少要23周，有些十幾周都可以生存，我們會否是幸運兒？那刻只想該如何解決，未想到孩子會離開，我們其實好被動。」

1小時的初見面與告別式

因穿羊水會造成傷口，醫生建議他們盡快做決定，在細菌感染之前處理腹中胎兒。留院一、兩日後，太太亦開始微燒。「所謂做決定，其實就是要處理個胎。即使生了出來，他也好難適應到，因好多器官都未發育好。從較科學的角度看，其實是不能處理，存活率近乎無。」太太留院，天頤爸爸就回家照顧兩歲長子，獨自面對家中四面牆，無助、不安定感亦隨之湧上。「個心好忐忑，你知道自己無法控制，當時覺得失落，也擔心太太。這件事非沒有限期，不能因為胎兒還有心跳就一直等。大人的安全好重要，都要考慮。」

胎兒存活率是未知之數，細菌感染風險迫在眉睫，至留院第3日，夫婦二人最終決定把胎兒生出來。「生了之後，他們有安排一間房，讓我們見見他，當時天頤已無生命迹象。後來我知道一件較難過的事，就是未夠周數的話，胎兒之後會被當成醫療廢物。」房內就像個小型告別式，二人逐一與天頤介紹家庭成員、聊聊天，外婆和祖母都有去。「第一眼看他，臉孔基本上和哥哥一模一樣，有份親切感。整個過程我們都沒哭，那時不算好傷感，情緒放在心內，之後才處理。為他改名天頤，是希望他在天家，讓上帝為我們養育他。」短短的1小時中，孩子的到來、離別都要一併消化，縱使因離別而感不捨，但較波動的情緒已在前兩天處理掉，那一刻就專注和天頤好好說再見，盼將來再聚。

情緒後遺逐漸浮現

道別後重拾生活軌道，口裏說放下，也未必一時三刻做得到。1個月之後，種種埋在心內的情緒後遺就要面對。與一般分娩後的女性無異，太太有惡露、脹奶的情況，也要坐月，身體反應不斷告訴她是個媽媽，但嬰兒不在，強烈的對比使心理負擔更重。身為丈夫，既要照顧太太的感受，又要面對長輩、朋友的疑問，甚至指摘，使首當其衝承受創傷的二人，覺得有點難受。「我媽無故生了我們氣，又會找些理由發脾氣，可能有少少遷怒於太太。老人家覺得不應懷孕時搬家，不論太粗勞抑或風水問題，總之就不應該做。但我們一向百無禁忌，她覺得第一胎沒事，第二胎你這樣做，結果就闖禍了。」

身邊人像總想找責任，既會推測早產原因，又會討論，一個傳一個拼湊出故事。「媽媽生氣了約兩、三星期，講到尾其實都是一種發洩，大家都想找個人來生氣，讓自己得以紓緩。」各自的情緒無法排解，最後無奈演變成衝突，在失去兒子、孫兒的當下，因為彼此都脆弱，所以特別敏感。「一開始都會嬲，但我一向教小朋友生氣要設時限，不能讓自己無了期傷感，生活始終要繼續向前。我能理解她為何生氣，其實都是出自愛小朋友的心，最後吃餐飯、找齊人，再溝通處理。」

沒有人能取代這個孩子

從事音樂工作的太太，是個「男仔頭」的硬淨女生，不太表達自己的情緒。縱不多談內心情感，但也會藉其他途徑宣洩，她為天頤寫了一首歌，內裏記錄她的想法，還有對天頤的情感。剛好相反，天頤爸爸則比較多愁善感，會與太太聊天，也會找人傾訴。有朋友耐心聆聽，也有醫生朋友會提出較科學性的觀點和意見。「講完整件事，感覺舒服點，人生有好多類似的事情必須要放下，我在單親家庭長大，從小就要處理一些家庭問題，這令我知道人不能長期在傷感狀態下生活；個心像穿了個洞般，要時間走出來，但最怕的就是你明知有個無底空洞，還繼續鑽進去。」

有人會說：「而家仲後生，仲可以試吓，仲有好多機會。」言者無心，但聽在剛痛失兒子的天頤爸爸耳裏，這並不是合適的安慰。「感覺這個小朋友像個物件，就如我買錯了一隻股票，那下次買過吧，小心點？下一個小孩，其實無辦法取代這個孩子，要自己放下，並不是用下一個小朋友去代替他，他始終有個獨特的位置。」如欲安慰，天頤爸爸指可代入天使父母的想法，了解其狀態，讓他們有信心地傾訴。「家庭聚會中，有些人會說：『叫咗你唔好做某啲嘢，會唔會因為做咗咩而咁？』其實會令父母好有罪疚感，覺得是自己做得不好而致。我覺得原因為何都好，事情已經過去了，再談也沒幫助。」

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 天頤的小腳印，都時刻提醒着天頤爸爸，別忘記這個孩子。（被訪者提供）

▲ 紀念他的戒指，都時刻提醒着天頤爸爸，別忘記這個孩子。（被訪者提供）

▲ 幾個月前，天頤爸爸迎接了一個新生命。現在如果有人問起，他也願意分享自己有3個孩子。（被訪者提供）

▲ 孩子離開那一周，天頤爸爸又碰上工作難題、母校神父離世的打擊。他指3件事同時發生，反而有治癒效果，讓他學習放手，明白生命中許多事都無法控制。（被訪者提供）

▲ 家中有幅相片牆，貼滿家庭合照。而在最上方︵紅圈︶，就貼了特別的一幀：夫婦二人為天頤製作的戒指。（被訪者提供）