中風患者除半身不遂外，當中不少人繼發肩痛及肩脫臼問題。若然發生肩問題，患者既困擾應否活動肩臂，家屬也不知道轉床時扶臂與否。其實只要多了解肩痛成因，明白處理方法及日常動作的禁忌，往往能減低中風後遺的肩部問題。

一般人發生肩痛的原因，多為肩峰下軟組織夾擊所致。在正常手臂提舉過程中，上臂會藉一些輔助動作以幫助肩在完成大幅度動作過程中，避免骨與骨之間的碰撞。但在肩臂動作失調情況下，肩峰與肱骨下會出現夾擊現象，連鎖壓迫其之間軟組織，產生炎症痛症。由於中風患者大腦運動區細胞大多受創，引致肩周邊肌力及肩胛位置失衡，造成肩外旁向下傾斜，使肩臂關節進一步失穩，加大肩關節囊負荷及影響肩袖肌肉致痛。

要減少中風後肩痛出現，首要方法其實十分簡單，就是幫助肩要時常保持正常位置。若肩臂能處正常體位，並給予足夠的承托，則能避免肩關節囊及肌肉過度牽拉。其次，若肩臂在正常位置下進一步作康復訓練，效果亦事半功倍，有助回復上肢功能。

此外，要有良好的扶抱技巧。中風病人由於有不同活動能力喪失，故轉床轉椅等會有不同的扶抱需要，例如卧床轉身，床邊轉身至輪椅或有靠背椅，或扶企或扶持下練習步行等。轉身過程中要鼓勵患者盡力參與，但輔助者又不能過度幫忙甚至拉扯手臂，否則患者失去鍛練機會及容易拉傷拉鬆肩部，加劇肩痛情況。對於活動能力較低患者，若需被動運動手腳，則要避免過度提高上臂，以免加劇肩夾擊情況，注意一般不應前屈或外展舉臂超過90度角。

正如往昔文章提及，由於中風患者常出現半邊視場或半側空間概念遺失，所以常忽略患側手腳存在，更易擺錯自己手腳。因此，更要有正常的肩及腿部位置，避免肩痛發生，亦有利患肢功能康復。

另一方面，上肢動作亦應避免突然的伸展動作。因為上肢在中風後會受失衡的中樞神經影響，出現上肢前屈肌群的痙攣病變，過速的拉扯會加重痙攣情況。這不單妨礙了各個關節的自由活動，亦促使上臂呈內旋狀態，加劇肩峰下的軟組織夾擊，最終引致肩痛。若脫臼情況較明顯者，應適時使用臂懸帶承托，亦能有效減少肩痛。

總括而言，中風患者縱使有較高機會發生肩痛，但若然能小心處理肩臂擺位位置，不拉扯上肢，及時作肩部復康訓練，中風病人還是有機會免除肩痛的威脅，回復上肢的功能。