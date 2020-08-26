日出康城2萬呎超市掃貨攻略 必搶$99福袋

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談談中風肩痛
家住將軍澳的朋友應該知道，堆填區附近的日出康城雖說是高尚發展住宅區，但鄰近食肆、街市或商店一直短缺，甚至被譽為「美食沙漠」。不過全新大型商場「The LOHAS康城」剛於上周日開幕，當中更有佔地2萬呎的生活概念店「FRESH新鮮生活」進駐，集街市及超市於一身，並設有多個特色主題專區，開幕短短幾日已人山人海，吸引康城居民到此一遊。
剛登陸日出康城新商場The LOHAS的「FRESH新鮮生活」，是本地首間集鮮活市場及現代超市於一身的生活概念店，設有26個特色主題專區，除有本地及環球海鮮、蔬果、本地新鮮豬肉、急凍食品等基本產品外，部分更是坊間少見，例如米坊、豆品、蛋、香料專區、藥膳及酒坊等。
開幕月限量精選優惠
讓康城居民引頸以待的大型超市終於開幕，自不然要推出優惠益街坊。於新張期內，不少專區都設有「開幕月禮遇」，會推出優惠價滋味美食，如煮場館的炸魷魚鬚（$15）、寿司ほんぽ每日限量50條蒲燒鰻魚（$30）等。
由即日起至9月5日，顧客可以$99優惠價購買「香港製造體驗包」，內有總值近200元的本地製造醬汁、蝦子麵、脆口小食及飲品等，非常超值。而由9月5日至20日，超市更推出「$1新鮮見面禮」，顧客只需以$1超抵價便可選購精選新鮮食材，如阿拉斯加長腳蟹、波士頓龍蝦、鮑魚及美國安格斯牛扒等，詳情待官方公布。
如其他超市般，FRESH有推出會員制，新張期內免費成為會員後會獲得「會員有甜頭」優惠券書仔一本，內有逾20張折扣優惠券。超市亦推出high-tech「Seamless Buy閃買」功能，會員在門市內可用手機應用程式邊行邊掃貨品的QR Code或Barcode，再於「閃買」自助付款機使用電子支付，省卻排隊煩惱，方便快捷。
濕貨區設即買即煮海鮮
超市中最矚目的應算是海鮮城，來自全球及本地的生猛海鮮、淡水及冰鮮魚逾50種，例如阿拉斯加長腳蟹、本地藍花蟹、澳洲波士頓龍蝦、大連鮑魚等，種類繁多，甚至有街市少見的麵包蟹、水晶蟹及新西蘭青口等。
海鮮檔亦設有即買即煮加工場，客人購買新鮮海蝦、蟹、龍蝦或魚後，可即場選定心水烹調方法交予廚師操刀，如金沙炒、避風塘炒、辣酒煮或豉汁蒸等，會按斤數另收加工費。
店家亦非常支持本地漁農業，肉檔方面，除有日韓美等地頂級肉類外，甚至將街市豬肉檔搬入超市，售賣新鮮豬肉及無激素添加本地豬，每逢周末更會供應非常受歡迎的本地黑毛豬。
水果檔則大致分為兩區，入口處的大貨架會專賣來自本地及外國的當造精緻水果，如日本一宮桃、靜岡哈密瓜、巨峰提子等，更首度設有熱帶水果專區，專賣泰國榴槤、金柚、山竹、龍眼等較冷門的水果，非常有新意。
乾貨區包羅超市少見食材
乾貨區有較多特色主題專區，如專賣豆品的豆本坊，有一磚磚本地新鮮豆腐供應，以及多款日韓豆製品、中式急凍素食，是超市較少見。
日日糧坊則是專門賣米及麵的專區，賣的是本地老字號陳明記粉麵散裝麵餅及特色糙米，如墨江紫米血糯米、三好米免浸糙米、黑龍江稻花香等，並引入日本磨米機，可即場碾磨成不同精米度。
而零食、餅乾、麵包及飲品等，全部擺放在Snack & Treat專區內，更有大人細路也喜愛的夾糖區，並精選出「童」食系列，會特別標示出較適合兒童食用的健康零食。
熟食區醫肚一流
超市內設有多個熟食區，猶如個迷你版的food court般，提供中、西、日及輕食等選擇，更首創超市版Omakase、現場即製燒味、小炒兩餸飯及港式點心等，當作外賣加餸也是個不錯選擇。
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FRESH新鮮生活
地址：將軍澳日出康城The LOHA康城S2樓201-201A號舖
營業時間：8am-11pm
作者：黃依情
責任編輯：招美寶、鄺素媚