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KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道

副刊版 2020/08/26

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曾幾何時，枝竹或冬瓜火腩飯變成是港男的浪漫。「醉愛煮食男」FB主理人Simon Tam作為港男的一分子，都說要親自炮製這個「佬味」濃的菜式。

但他當然有要求，不甘於簡單烹調，所以他會稍為下多少許工夫和心

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欄名 : 大廚教室

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