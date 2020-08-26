KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道

曾幾何時，枝竹或冬瓜火腩飯變成是港男的浪漫。「醉愛煮食男」FB主理人Simon Tam作為港男的一分子，都說要親自炮製這個「佬味」濃的菜式。

但他當然有要求，不甘於簡單烹調，所以他會稍為下多少許工夫和心

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