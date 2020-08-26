KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道 副刊版 2020/08/26 分享： 曾幾何時，枝竹或冬瓜火腩飯變成是港男的浪漫。「醉愛煮食男」FB主理人Simon Tam作為港男的一分子，都說要親自炮製這個「佬味」濃的菜式。 但他當然有要求，不甘於簡單烹調，所以他會稍為下多少許工夫和心 ... 欄名 : 大廚教室 最新專欄文章 更多 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 2020/08/12 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 2020/08/05 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 大廚教煮涼瓜炒蛋 涼瓜加糖飛水可保持翠綠 2020/07/29 大廚教煮涼瓜炒蛋 涼瓜加糖飛水可保持翠綠 大廚教煮涼拌茄子 去掉茄子皮口感更嫩滑 2020/07/22 大廚教煮涼拌茄子 去掉茄子皮口感更嫩滑 大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜 勝瓜斜切保留水份 2020/07/15 大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜 勝瓜斜切保留水份 入廚資訊 食譜 入廚常識 菜式 魚 KOL 薑 燒肉 瑤柱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入