最近不少朋友不約而同，去了海南島，朋友圈是各種沙灘派對和游泳池甫士發圖。好奇，海南真那麼火嗎？

一問之下，匯報都相當誇張，比起疫情早前二、三百元機票，五星級酒店就幾百元一晚，八月份那邊的豪華酒店都一房難求，早餐要排隊等位。主要是暑假多家庭客群之外，多了團建（疫後大家要組隊）以及商演活動。另外一個重要推動力，是新的海南免稅政策出台，七月始免稅額由之前三萬元（人民幣，下同）提升到十萬元，大排長龍的還有那些大型免稅店。這可能是海南今次大轉型的發展方向，綜合了遊樂和免稅品消費。好難說完全是因為貪買免稅品而專門去這島，不過既然沒甚麼國外地方可去，那就去一下海南順道血拼也變得正常。

最近都沒到海南，不過有陣子開那種季度會議，常都跑去三亞開（現時三亞物價較貴，所以也開始開發到海口等其他城市），每一年都有國際集團的新酒店落成，所以也不怕重複。感覺是除了酒店區域以內較放鬆舒適，外面市面環境則仍較雜亂。旅遊景點就更不用說，有黑店高價劏客，市容不整。去過免稅店，人確實多，不過賣的名牌，大部分都是過季的型號。但銷售火熱所及，最新媒體出的標題是：三亞正在奪走巴黎和紐約的奢侈品客人，刊登了排隊入Gucci專門店要等上四十五分鐘的圖片。其他名店，排隊結帳都要等二十分鐘。

各方統計數字都嚇人，有說一天營收六千萬至七千萬。主因？中國消費者把本應到國外旅遊及名牌品消費的錢，都轉到海南了。這裏賣的價錢，平均是內陸地區的六至八折。不過去完的朋友也說，客人太多，酒店的服務水平下降。海南旅遊服務業，看來要重新準備好自己的角色與任務。