我跟阿媽不同住，她經常膽心我在疫情期間無嘢食。我跟她說：「現在其實很方便，甚麼東西也可在網上購買，食品、家品、衣服鞋襪統統可在家進行！」這段時間在家購物，開心又放心，乖乖地徹底遵守少出街的勸諭。肥媽疑惑：「得唔得㗎？」老人家還是停留在實體店現金交易模式。為了讓她感受網購是甚麼一回事，我訂了些日常用品送去她家。

老人家第一次體驗網購，心情緊張，事前打來問：「總共幾多錢？等我預備定先。使唔使俾貼士個哥哥仔？」我答：「款項已付，送貨員打電話給你時，請他放在門口、撳鐘後便可離開，不用跟他接觸。」肥媽：「吓？﹗咁都得？」不久，肥媽用「報喜tone」來電興奮報告：「收到喇！收到喇！啲嘢包得好好！無穿無爛！原來咁方便！」經歷首次良好網購經驗，肥媽之後經常向我「落單」：「嘉敏，幫我買……」我當然樂意效勞。

疫情期間，雖有很多商店生意受影響，但電商平台卻愈來愈蓬勃，例如Coupang，它是韓國最大的電商平台，疫情期間，該公司的訂單從一天二百萬躍升到三百三十萬筆交易，極可觀的升幅。由於當地市民早已習慣網購，甚至老一輩也能操作自如，故在疫情爆發時，當地人也沒有出現搶購或掃空貨架的場面，因為他們知道，網購貨品最遲隔天送到。這邊廂，我觀察到，疫情已令港人的網上CBD（Click、Buy、Delivered）消費行為加速普及化，當我們已建立了一種新的購買模式、兼且體驗過那種方便快捷後，相信疫情過後，某些消費類別，大家都樂於繼續網購。

順帶在此讚賞一下，在疫情期間默默工作的送貨員。因為他們無間斷服務，我們才能留在家中糧貨不缺。遇過幾位很開朗的送貨員，每次送貨前來電都精神十足：「利小姐，又係我呀！放喺門口係咪？得！無問題！」「利小姐，貨已送到！加油呀！」在懨懨悶悶的抗疫日子聽到一把這樣爽朗的聲音，開懷地笑了。衷心多謝每一位在疫症期間，仍繼續默默服務大眾的香港人。