Trump嫂翻新玫瑰園 「白宮淪陷」新一章？

本星期，白宮再一次成為特朗普夫婦的舞台，正在召開的共和黨全國代表大會，兩人選擇在白宮內發表演說，特朗普在南草坪接受總統提名，而第一夫人梅拉尼婭就在本港時間今早，在她主導下剛翻新的玫瑰園發表支持丈夫連任講話。他們不選擇其他地方，執意在白宮搞競選活動，引來非議。其實，當騷看、當戲睇，也沒啥大不了。

說到看電影，又有關白宮，一向喜歡動作片及覺得保護總統的美國特勤局（United States Secret Service）特工好型的我，不期然浮出《Olympus Has Fallen》，港譯《白宮淪陷》一幕幕。戲中講的，是主角謝拉畢拿（Gerard Butler）如何與武力佔據了白宮的恐怖分子周旋，保護總統。白宮建築物被槍彈破壞到體無完膚，火爆非常，不需要思考甚麼政客孰真孰假的道理，直截了當純感官刺激，煞是過癮。

白宮被入侵，一般人都覺得只是電影中的戲碼。但其實206年前的8月24日，白宮曾被入侵，還燒掉了，是今天稱兄道弟的英國人所為。

1814年，美國立國38年，與前殖民宗主國英國打第二次美英戰爭，英國揮軍攻克華盛頓，放火燒了還未叫白宮的總統官邸，當時的第4任總統麥迪遜落荒而逃，在206年前的今天，騎馬輾轉到達距華盛頓約20公里，馬里蘭州一個小鎮布魯克維爾（Brookeville）宿一宵，這地方如今有個外號--「美國的一日首都」。戰事結束，美國人回到華盛頓，將總統官邸重建並用漆刷白，掩飾火燒痕迹，後來才有了「白宮」這個名。

根據白宮規定，「第一家庭」可隨意布置房間、總統辦公室等。如果大家看新聞有留意，會見到橢圓形辦公室如今掛着特朗普喜愛的金色窗簾。不過若是公共範圍改動，則需經過包括國家美術館館長在內的白宮保護委員會同意，因為白宮不僅是總統及其家屬的居所，也是翻開美國歷史的地方。像玫瑰園這樣的公共區域，就很少改動。

新玫瑰園平淡齊整 似淒涼墓園？

近60年來首次翻新、耗時近一個月完工的玫瑰園，處處體現梅拉尼婭個人偏好。根據她發布的圖片，新的玫瑰園主要突出了花園正中央草地，兩側花坪以白玫瑰構成主調，原有的櫻花樹、鬱金香及其他彩色花卉消失了。白宮說，那些樹木枝繁葉茂，影響其他植物吸收陽光云云。有人找出奧巴馬的舊照比較，見他信步草坪，後面是絢爛綻放的「野山楂」樹，何等具美感。

網友對新玫瑰園看法迥異，有人讚第一夫人把它打扮得井井有條，有人彈平淡無聊。有人形容是簡約風的花園，有人說似淒涼的墓園。更有網友稱，梅拉尼婭移除櫻桃樹，因為它們象徵着誠實，是侵侵格外缺少的。說得也有一分幽默，不過白宮的是櫻花樹，不是櫻桃樹，雖同屬薔薇科，但櫻桃樹為果屬，長出我們吃的車厘子，櫻花樹是觀賞花木，去日本看的那一種呢。

順帶一提，美國國花是玫瑰，也是跟英國啊，人家15世紀已經有「玫瑰戰爭」改寫歷史，電視連續劇《權力遊戲（Game of Thrones）》就是以它為藍本。

說回玫瑰園，布局和植物大都在上世紀60年代，由甘迺迪總統夫人積琪蓮找專家規劃，多年來玫瑰園主要用於發布儀式、宴請及慶祝活動。新冠疫情出現以來，為保持社交距離，特朗普在玫瑰園舉行記者會。據報道，今次翻新費用由私人捐款支付，但沒披露多少。

「積琪蓮二世」破壞積琪蓮一世遺產

特朗普入主白宮後，前後花了至少近200萬美元裝修，還包括房間、網球場、保齡球館等，讓他成了歷來白宮裝修開支最多的總統，寫進了歷史。

在第一個任期將滿之際，梅拉尼婭令玫瑰園煥然一新，引人浮想聯翩。特朗普曾說：「我們有自己的Jackie（積琪蓮），她叫做梅拉尼婭。」然而這位「Jackie二世」，被批評在破壞「Jackie一世」的遺產，夫婦兩人在削弱白宮前領導人的影響力，留下自己的印記。

話說《白宮淪陷》有續集，名叫《白宮淪陷2：倫敦淪陷》《London Has Fallen》，這位編劇的歷史根底真不得了，白宮塌了，英國人的倫敦也要一起遭殃。所以說，了解歷史多有趣。不知道，特朗普這個任期完了，還有沒有下集？