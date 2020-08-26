誰想香港變一國一制 答案呼之欲出

中央為香港制定港區國安法，美國對香港制裁一招接一招：繼不承認香港「特殊貿易地位」、制裁11名中港官員後，更強迫港製產品由「香港製造」改貼上「中國製造」標籤、最新又暫停3項雙邊協議，即移交逃犯協定、移交被判刑人協定，和國際船運所得雙重課稅寬免協定，目的是要表明，美國總統特朗普現在已視香港為「一國一制」；特朗普還公開詛咒香港金融中心將「跌落地獄」（go to hell）。

制裁短期無大礙 長遠挫港聲譽

這些制裁對香港即時未構成大傷害，但長遠卻重挫香港的國際聲譽。在政治上「perception is reality」（感知就是現實），即現實不重要，人們的觀感可取代現實。那麼美國不斷出招制裁香港，就會造成香港民主自由持續受侵害，令西方不得不制裁的「觀感」，加上美國在國際上擁有強大話語權，所說的話多會獲西方盟友及傳媒和應。在眾口鑠金下，香港即使不是一國一制，都會被扣上一國一制帽子，潛移默化地損害外資、外國人對香港的信心。

正如德國納粹宣傳部長戈培爾Goebbels所說：謊話說上一千遍，就會變成真理。香港就可能被特朗普的謊話推「落地獄」。

說特朗普扣香港帽子，因香港現在絕非一國一制。退一萬步，香港是否一國兩制，可能有很多爭拗，因港人對一國兩制的認知，言人人殊，但要理解甚麼是一國一制就較容易：一國一制就是指香港與內地城市毫無差別。

然而，在香港制度的光譜中，若一國一制是一邊的極端，另一邊的極端，就是香港完全自治，甚或獨立，那麼中間一大片灰色地帶，都算是一國兩制。對於一國兩制的施行，有些人認為應較偏近香港完全自治，有些人則認為可較偏近一國一制。

港雖高度自治 國防外交歸中央

但中央從來沒有承諾香港可完全自治，它承諾的是「高度自治」，至於高度有多高，就看《基本法》。簡單的理解是，《基本法》列明與香港的國防、外交事務歸中央，香港日常事務歸港府，但現實當然會複雜得多。

如港區國安法是香港日常事務，還是國防呢？國安法要規管的是港人日常行為，影響港人集會、遊行、叫口號等自由，但亦可說涉及國防，因國防不只是軍事防禦，還涉及捍衞國家安全，若一些人在港的言行破壞了國家安全，那亦觸及國防範疇。

若國安屬中央範疇，那中央就有權要求香港實行維護國安的法律。令問題複雜化的是《基本法》23條將有關國安範疇的立法，放權香港，但香港回歸23年都未有為此立法，中央又認為香港存有極度猖獗的破壞國安行為，因此繞過23條，向香港頒布國安法，為香港止暴制亂、防止香港成為沖毁國家安全大壩的蟻穴。

中港千差萬別 豈有一國一制？

因此，對於國安法的爭論，可以是這是否涉及國安、香港有否履行維護國安責任、香港是否有嚴重衝擊國安行為、中央是否可繞過23條等，然而這些都只是一國兩制的其中一部分而已。若因國安法的爭議，就說香港變了一國一制，這是以偏概全、無限誇大。

至於特朗普視香港為一國一制，又有何理據呢？我們總不能當一個大國總統只愛胡說八道，他應有一些理據，按他的邏輯，香港有了國安法，就沒有了自治，變得跟內地城市無異，而這也是香港的泛民朋友近日說得很濫的政治論述。

但只要對香港有少許認識的，都會知道香港跟內地城市有十萬八千里遠的差別：香港特首是香港人選的，不是內地委派的；香港特首是香港人，不是內地人；香港奉行普通法法制、香港法律，而非大陸法制、內地法律；香港經濟制度是資本主義自由市場、是全球聞名的自由貿易港，而非中國特色市場經濟……要列出香港政經、社會制度與內地城市的不同，可隨手列出數百上千項，要說香港與內地城市一樣的，可能只是屈指可數。

港失港獨「自由」 美惱羞成怒？

縱然現實是如此，特朗普視香港為一國一制、與內地城市無異，最可能的原因，就是美國認為香港須「完全自治」，而並非「一國兩制下的高度自治」，至少港人衝擊國安的行為，不應受約束。

但香港為甚麼要有「可損害國家安全的自由」、可以推行「港獨」的自由，才算自治呢？皆因香港沒有這些，美國的最大損失，就是再難利用香港損害中國的國家安全。

詛咒香港金融中心 美圖傷中國

美國為香港貼上「一國一制」標籤，或有一個更重要的目的，就是要證明中共是專制國家、是破壞一國兩制的黑手、是剝奪港人權利的政權；而且制裁香港、令香港金融中心落地獄，亦可挫傷中國「利用香港為內地金融改革服務」，中國「拉攏外資、外商」。

美國想將香港變成「一國一制」，那中國想嗎？只需看看香港若變成一國一制，對內地是利大還是弊多，就可知答案。

內地已有北上廣深等高度發展城市，再將香港變成內地超大城市，對中國有着數嗎？事實是香港維持國際城市地位，而非內地城市，才對中國有特殊價值。單看近日事例，特朗普要排擠中概股、華籍科學家，中概股喜歡到上海，還是香港作第二上市呢？是香港還是上海可助中概股吸引國際資金呢？華裔科學家若被特朗普迫得要離開美國，若他們選擇中國，香港因欠缺高端科研，可能有損吸引力，但香港法制、生活方式，比內地城上如上海等更接近西方模式，可提供另一選擇。

倘一國一制失試驗田 不利中國

在經濟金融改革方面，人民幣將加速國際化，中國本想更多借用倫敦，但現在西方對香港「敵視」增加，香港作為試驗田、與國際接軌等角色變得更重要；內地企業進軍國際，要建立跳板或尋盲公竹，香港也較西方城市更可信賴；香港的金融制度、專業制度，都是中國走向國際化時可學習、參考的榜樣……

退一步而言，香港若變成一國一制，就會讓美國如願，可肆意塗黑中國的國際聲譽，中國想承受這重大損失嗎？

大國行為都是理性的，都會以本國利益為第一優先，將香港變成一國一制，有利美國打擊中國，卻大大不利中國政經發展，誰想將香港變成一國一制，答案已呼之欲出。

▲ 美國制裁香港，特朗普詛咒香港金融中心落地獄。誰想將香港變成一國一制，答案呼之欲出。（路透社資料圖片）