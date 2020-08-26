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港版納指ETF搶灘 美團吸資最強

評．析．天下版 2020/08/26

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有「港版納指」之稱的恒生科技指數，7月底公開發布才剛滿月，即有ETF搶閘應市。南方東英推出的恒生科技指數ETF（03033），率先在本周五掛牌。市場注視投資者認購反應，及上市後資金流入情況，對科技股關

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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