港版納指ETF搶灘 美團吸資最強 評．析．天下版 2020/08/26 分享： 有「港版納指」之稱的恒生科技指數，7月底公開發布才剛滿月，即有ETF搶閘應市。南方東英推出的恒生科技指數ETF（03033），率先在本周五掛牌。市場注視投資者認購反應，及上市後資金流入情況，對科技股關 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美遏中資科企 有調整無「放生」 2020/08/25 美遏中資科企 有調整無「放生」 交易講場 - 蘋果Tesla拆股飈 散戶入場推波助瀾 2020/08/24 蘋果Tesla拆股飈 散戶入場推波助瀾 交易講場 - 人幣展強勢 港股添魅力 2020/08/22 人幣展強勢 港股添魅力 交易講場 - 通脹目標搞動市場 美滙惹的禍？ 2020/08/21 通脹目標搞動市場 美滙惹的禍？ 交易講場 - 超級大戶起戒心 升市注定不平坦 2020/08/20 超級大戶起戒心 升市注定不平坦 美國 指數 金融 騰訊 阿里巴巴 基金 ETF 小米 盈富基金（02800） 吸資 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入