寫日記可抗疫 助調適身心

本港衞生署署長陳漢儀指，現時抗疫關鍵是找出緊密接觸者，市民若有寫日記的習慣，或可提升抗疫效率。疫下寫日記除有助防疫，更可調整個人情緒、甚至供後世參考。

不幸確診 助覓緊密接觸者

陳漢儀表示，本港疫情仍未回穩，昨日錄得19宗個案，不明源頭個案佔4成，意即本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。除一般防疫措施例如戴口罩、勤洗手及保持社交距離，她亦建議市民可養成寫日記的習慣，例如記下去過哪些地方、交通方式例如車牌號碼，若不幸將來確診，可助盡快找出緊密接觸者。

此類做法在外國亦有人提倡，曾任職護士的英國上議院女男爵Patricia Rawlings，近日呼籲國民每日記下見過甚麼人、外出時去過甚麼地方，以便在染疫後盡快找出源頭。

寫日記毋須高科技 減私隱憂慮

當地已有應用追蹤App抗疫，一度引起不少人對個人私隱的憂慮，寫日記這種方式毋須高科技，或較易為人接受。

疫下寫日記更有助改善個人精神健康，加拿大聖弗朗西斯‧格扎維埃大學（St. Francis Xavier University）心理學教授Karen Blair引述研究指，曾經歷納粹黨迫害的猶太人在多年後與人分享自己的故事，在採訪一年後的身體健康有改善，反映不少人面對負面事件時傾向三緘其口的態度，其實不正確，人們應找機會寫下這些事情，而研究顯示這有助宣洩情緒。

Blair與多名學者現正收集居家抗疫期間人們的日記，旨在研究疫情如何影響精神健康，參與研究的人士每日除了寫日記，更會被問及多項有關福祉、壓力，及抑鬱焦慮症狀的問題，冀有關研究可助醫護人員得知國民現時最需要甚麼。

第一手資料 供後世參考

日記本身也是歷史學中的第一手資料，因此具備學術價值。美國明德大學（Middlebury College）疫下進行一項研究，收集不同學生的抗疫日記，以供後世參考。現今不少人較少甚至沒有寫日記的習慣，學府有提供一系列提示，例如有甚麼可寫、如何取得靈感、手寫及電子版日記如何加入詩句、剪報或繪畫等。

由多個學術機構合作進行的Coronavirus Chronicles研究計劃更提供寫作模辦供參考，包括記錄與他人的關係、人們行為上的改變等（見表）。

寫日記終究是個人的事，即使無意與人分享，亦可在私人時間寫給自己看、盡情道出個人心聲，豐富疫下生活。

▲ 衞生官員建議市民養成寫日記的習慣，若不幸確診，可助盡快找出緊密接觸者。（資料圖片）