汲爆疫教訓 堵漏洞寬民生救經濟

港府宣布將有限度放寬部分防疫措施，包括讓食肆晚市恢復堂食，一如我們之前強調，抗疫與經濟要兩手抓，取得平衡，避免一刀切。疫情逐步回落是大家努力合作抗疫的成果，值得珍惜；政府則要汲取爆疫教訓，堵塞防疫漏洞，方能應對入秋後流感夾擊下的疫情新挑戰。

爆疫代價沉重 珍惜成果勿重蹈

各項防疫措施昨天屆滿，港府宣布措施延長兩天，後天起將有限度解禁，包括重開戲院和美容院，食肆可恢復晚市堂食至9時，在戶外運動及到郊野公園可以不戴口罩。

港府此時放寬部分防疫措施，一來疫情正在放緩，盡管昨日確診又重上雙位數，但其中源頭不明個案已連續8天回落至單位數；二來是要平衡經濟與抗疫的需要。疫情重創經濟，百業蕭條，尤其飲食業在禁晚市堂食下，生意大跌7至8成，若果措施無了期持續，遵從專家堅持連續28天零確診才解封，相信很多食肆捱不住要結業，逾24萬人飯碗也不保。

飲食業當前困境正是各行業寫照，政府在防疫加辣之餘，又要不斷派錢紓民困，結果令財政儲備在半年間減少3,000億元，疫情一日不消退，補貼索求料陸續有來，當局僅餘的8,000多億元可撑多久？因此當局因應疫情回落，分階段放寬控疫措施，務求控疫和穩經濟兩手抓，既聽取專家意見，亦顧及民生需要，避免經濟被拖垮，市民因收入大減鋌而走險，埋下社會不穩的種子。

第三波疫情回落，企業和市民都付出沉重代價，在短短個半月，確診宗數急增逾3,400宗，遍及全港各區，死亡人數比之前兩波急增71人。大家需要珍惜得來不易的控疫成果，除了積極參與下周開展的全民檢測，找出更多隱形病人外，政府更須汲取爆疫教訓，堵塞防疫漏洞，勿重蹈覆轍。

引發第三波疫情的禍因，是當局對機師和船員豁免檢疫漏洞，結果將病毒帶進社區。疊加當時本港疫情受控，港府放寬限聚措施過快，以致很多人參加婚宴、壽宴、慶典和一些傳銷活動，被隱形病人播毒，令疫情一發不可收拾。

當局事後雖堵塞機師和船員豁免檢疫漏洞，但群聚卻是三波疫情的其中一個元兇。即使是南韓和德國在第一波疫情透過擴大全民檢測，迅速控制疫情，但最近再爆疫，都與教會、家庭群聚有關。因此，港府須汲取本地和外國的慘痛教訓，涉及多人的群聚活動暫時都不宜放寬。

嚴守防疫措施 迎流感疫情夾擊

當局昨日宣布放寬食肆晚市堂食，給予業界兩天時間安排人手和訂購食材，以便應對晚市生意。業界務必做好和做足防疫措施，除嚴格為食客量體溫，提供搓手液，更應調整經營模式，每桌保持適當空間，安排員工分別負責傳菜和執枱工作，甚至用手機App點菜，減低交叉感染風險。防疫措施做得到位，客人自然樂於光顧。

多個地區再爆疫，令人憂心在冬季流感夾擊下的殺傷力，大家珍惜抗疫成果之餘，時刻要提高個人衞生警惕，港府亦要果斷堵塞防疫漏洞，才能兼顧防疫與穩經濟。

責任編輯：劉婉雯