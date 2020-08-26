我很幸運，在我31年的工作生涯中，大部分時間都是做自己喜歡的事情。

我熱愛平等和自由，廣告行業的氣氛比較自由，而且沒有太多階級觀念，讓我這個不太懂人情世故的人，仍然能扶搖直上。很難想像有另外一個行業，能讓我有同樣的發展機會。

我很年輕的時候已經上了管理層，在我大部分工作生涯中，都是扮演着經營和管理的角色。我對商業運作很有熱情，但不是傳統的盈利最大化，也不是股東第一、肥上瘦下，而是平衡各持份者的利益，在共享成果的基礎上，達到自給自足，還希望能通過廣告向社會發放有意義的信息。

打工的老闆雖然不是為所欲為，但由於廣告公司的文化還是比較有自主的空間，當時還是有很多機會讓我可以陽奉陰違去實踐自己的想法，並做出一點成績來。到我創業之後，就更加肆無忌憚，根據個人的價值觀和原則，可以不按牌理出牌。

有些人年紀大了，經濟基礎比較好的時候，會轉換軌道去NGO做，甚至自己開NGO，但這始終無法令我怦然心動。我還是喜歡商業運作多些，我認為商業解決社會問題的能力，並不比政府又或者NGO低。我們的生活所需，社會的就業機會，絕大部分都是來自商業機構。而且對我來說，自給自足還是比伸手要錢感覺良好得多。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》