電子支付大勢所趨   擁抱先機引領市場

電子支付在香港愈來愈盛行。根據市場調查，7成香港消貴者已接受無現金方式支付¹ 。同一時間，公共衞生危機亦使消費者改為在家中上網購買日常必需品和各種影視娛樂，逐漸培養他們使用電子支付的習慣，「宅經濟」的模式也因而誕生，深深影響日後企業和品牌接觸消費者的方法。

省卻現金交收 安全免除對賬功夫

對商戶來說，無現金交易存在多種好處。以街市攤檔和茶餐廳為例，兩者一向都以現金交易為主，因應收納和找續需時，每逢多名顧客同一時間付款便要排隊等候；相反，電子交易可免卻收納和找續，顧客簡易完成交易。

此外，現金本身滿布細菌，除存在衞生問題外，現金交易需要每日人手對賬，每日頻繁使用現金交收，難免找續上出現誤差，且要到銀行排隊入數，對商戶來說花費不少人力物力。另外，時下愈來愈多人開設網店，衍生出龐大的速遞送件需求，電子支付對商戶和顧客來說都是互惠互利。

適合各行各業 不同支付方案任你選

以中銀香港的BoC Bill綜合收款服務（BoC Bill）為例，該服務提供不同的收款方案，假如商戶是實體商戶，可選擇支援Visa、MasterCard、銀聯卡及八達通卡等實體卡付款的智能終端機，而它更接受非接觸式支付，以及二維碼（QR code），包括 BoC Pay、WeChat Pay、Alipay和轉數快收款服務，並可與商戶現有的收款系統銜接，配合商戶的業務需要。而現時香港多個街市、超市、零售食肆均已使用 BoC Bill服務。

除了收款外，該智能終端機更包含處理退款、對賬的功能，方便商戶營運日常業務。而商戶於推廣期內可豁免開戶費、首年年費、終端機租金。

另外，BoC Bill亦備有BoC Bill App，商戶毋須安裝任何收款設備或連接專綫，只需一部智能電話或平板電腦便可免費安裝，在店舖或場外展銷作QR Code電子收款。現時外賣和網購需求激增，商戶可以利用BoC Bill App顯示QR Code圖像以作收款，只需將QR code圖像經Whatsapp、WeChat或電郵傳送予客戶，或放在網頁或Facebook、Instagram等社交平台供客戶作即時付款，藉此減少面對面交收和外賣現金找贖的麻煩，並減低現金病毒傳播，安全又快捷。

安全快捷 適用於所有商戶

BoC Bill不限公司規模或行業，一套方案讓你體驗收款、退款及對帳的便利。立即安裝，享受全方位電子交易的完美體驗！

有關BoC Bill的簡介和申請方法，可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/more/ebanking/merchant.html

更多查詢：（電話）2853 8702 （電郵）mcs@bochk.com

¹ Visa《商務前瞻: 消費者支付取態研究 2020》, https://www.visa.com.hk/dam/VCOM/regional/ap/hongkong/global-elements/documents/visa-whitepaper-hk-final-compressed.pdf?fbclid=IwAR2xkJk8hNfE8sT7cnciCvU1bDqjg64GgCEHOkTGYXh67Hi8PjtnrTe3vL4

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