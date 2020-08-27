  • 27°C
香港時間 : 2020827日 (四) 02:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

口臭與肺癌？

副刊版 2020/08/27

分享：

留意到有電子報章因應有前藝員不幸患肺癌，而報道十項有關此病的重要資料，可惜錯漏百出，其中較離譜的一項是，提及口臭與肺癌的關係。

口臭（Halitosis）是常見問題，箇中原因甚多，但肺癌不應在其中。這篇報道指出：「肺癌患者會呼出揮發性化學物質，用電子鼻加以分析可作肺癌診斷之用，而這許揮發性物質便是口臭來源。」聽來彷彿頭頭是道，可惜這只是一知半解的謬論。

先說說用口氣作肺癌診斷，這方面的研究已有二十多年歷史，主要是憑檢測呼出的揮發性有機物質（Volatile Organic Compounds），其中最主要包括碳氫化合物（Hydrocarbon）和丙酮（Acetone），但此許物質絕非癌細胞獨有，過往研究使用的電子鼻，例如Cyranose 320或Gold Particle Nanosensor，是同時檢測十數種物質而按其比例作出診斷估計，基於種種原因，至今這許方法的敏感度只有六七成，暫時未被接納作恒常使用。

至於口臭之說，便要知道大多數碳氫化合物都是無色無味，就算是有氣味的丙酮，分量也極微細，並非一般人類的鼻子能嗅出其存在，不過，靈敏的狗鼻卻能勝任。早前，有研究成功用小狗嗅人類小便作膀胱癌診斷，故此，把普通口臭跟肺癌掛鈎並無科學根據，不足為信。

似是而非的報道手法，是很危險的，若讀者也不求甚解，便容易被誤導。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

江湖術士
2020/08/21
江湖術士
急事急辦
2020/08/20
急事急辦
基因不稀罕
2020/08/14
基因不稀罕
認知偏見
2020/08/13
認知偏見
生死落差
2020/08/07
生死落差
莫樹錦 肺癌 治療 癌症

上一篇文章

飲南非酒一舉兩得——拯救酒業兼做善事

下一篇文章

相逢恨晚反貪劇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

深圳奇迹的啟示 港力求再顯神通
深圳奇迹的啟示 港力求再顯神通
專家樓論 - 租金拖低物價 通縮風險升溫
租金拖低物價 通縮風險升溫