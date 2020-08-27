留意到有電子報章因應有前藝員不幸患肺癌，而報道十項有關此病的重要資料，可惜錯漏百出，其中較離譜的一項是，提及口臭與肺癌的關係。

口臭（Halitosis）是常見問題，箇中原因甚多，但肺癌不應在其中。這篇報道指出：「肺癌患者會呼出揮發性化學物質，用電子鼻加以分析可作肺癌診斷之用，而這許揮發性物質便是口臭來源。」聽來彷彿頭頭是道，可惜這只是一知半解的謬論。

先說說用口氣作肺癌診斷，這方面的研究已有二十多年歷史，主要是憑檢測呼出的揮發性有機物質（Volatile Organic Compounds），其中最主要包括碳氫化合物（Hydrocarbon）和丙酮（Acetone），但此許物質絕非癌細胞獨有，過往研究使用的電子鼻，例如Cyranose 320或Gold Particle Nanosensor，是同時檢測十數種物質而按其比例作出診斷估計，基於種種原因，至今這許方法的敏感度只有六七成，暫時未被接納作恒常使用。

至於口臭之說，便要知道大多數碳氫化合物都是無色無味，就算是有氣味的丙酮，分量也極微細，並非一般人類的鼻子能嗅出其存在，不過，靈敏的狗鼻卻能勝任。早前，有研究成功用小狗嗅人類小便作膀胱癌診斷，故此，把普通口臭跟肺癌掛鈎並無科學根據，不足為信。

似是而非的報道手法，是很危險的，若讀者也不求甚解，便容易被誤導。