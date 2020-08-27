第一夫人哲學 天不掉玫瑰＋人為貴

梅拉尼婭（Melania Trump）昨天在她負責翻新剛完工的白宮玫瑰園發表演說，力挺丈夫特朗普連任總統，是第一夫人罕有的舉動，罕有的意思在於她，並非泛指歷屆第一夫人罕有如此演講。梅拉尼婭甚少在公眾場合演說，就算有，一般只是3、4分鐘，10分鐘已非常少，昨天說了25分鐘，說罕見不為過。

今次不容有失，因為4年前「衰咗」，相信在她心底投下的「陰影面積」相當大，今次媒體更邊直播邊fact check（核實）她有無「講錯嘢」。

剽竊米歇爾 梅拉尼婭陰影揮不去

2016年，同樣在共和黨全國代表大會為特朗普拉票，她的演辭內容被揭發和當時奥巴馬夫人米歇爾2008的演講重複，起初否認抄襲，最終承認稿件有問題，還公布寫手名字，說其引咎辭職。2018年，她又被指剽竊，對象又是米歇爾。同樣在白宮玫瑰園，她出席記者會公布作為第一夫人1年多以來首個項目「Be Best」，姑且譯作「做最好的人」，目的是關愛兒童；讓家長引導兒童健康成長，杜絕肥胖、濫藥，以及因互聯網上負面情緒導致的自殺傾向，引導兒童正確使用社交媒體。其實最後一項由她來推動好像沒啥說服力，看看特朗普如何「正確」使用社交媒體？或者，她可以此警醒世人，互聯網文明要從娃娃做起。這個活動部分內容，被指和米歇爾的一些項目相似，連活動名稱「Be Best」都和米歇爾「Be Better」差不多。

傳媒對Trump嫂頗刻薄，形容她為讀書少的斯洛文尼亞「野模」，欠文化、學歷還造假，又不時將焦點放在她的名貴打扮，和特朗普互不拖手，與繼女伊萬卡如何面和心不和。比較經典的要數2017年特朗普就職儀式的一幕，當時梅拉尼婭向着侵侵陪笑，但當丈夫一轉頭，就馬上收起笑臉，臉色晴轉陰只在瞬間，結果被媒體大做文章。

對比米歇爾，甚至以往第一夫人，梅拉尼婭較像花瓶的存在。許多歷史學家曾指出，第一夫人角色，應該令總統形象更人性化，更能與選民產生共鳴。

有第一個「第一夫人」之稱的，是第四任總統麥迪遜的夫人多莉（Dolley Madison）。美國立國之初，人民把國家前途和命運，寄託給一個已婚成年男子時，很少人關心他配偶在做甚麼，直至多莉。本欄昨天提到1814年8月，當時未叫白宮的總統官邸被入侵的英國人放火燒，麥迪遜聞風先遁到別處暫避，多莉留守執手尾。歷史記載說，她做了一件後世稱頌的事，就是在匆忙間仍不忘叫人將國父華盛頓一幅著名肖像從牆拆下帶走。這幅大家可能都看過的畫像，最終沒有落在英國人手掛在大英博物館，今天依舊掛在白宮。

多莉另一為人樂道的，是為後世第一夫人們立下榜樣。她拋頭露面，鞍前馬後跟隨丈夫外出、參加活動，引起人們注意，坊間逐漸出現「第一夫人」稱號。她活潑、有魅力、善於社交，經常在華盛頓主持交際活動，廣結善緣。不僅時常宴客，還定期邀請民眾到總統府歡聚，親民作風令她相當受歡迎。

反觀梅拉尼婭，簡單說，作風低調，少出現、少說話、活動規模小，屬靜默旁觀者，但正正予人無貢獻的感覺。不過，她也做過一些前第一夫人無做的事，偶爾公開和總統唱反調，例如侵侵說毋須戴口罩，她卻戴上。侵侵說會對付上街示威者，她在社交媒體說人人有和平示威權利。40多位美國第一夫人出身背景、文化水平迥異，固難一概而論。相同的是，大部分入主白宮後，都在忍受輿論沒完沒了的評頭品足。

無貢獻似花瓶 傳媒對Trump嫂刻薄

套用Trump嫂倡議「做最好的人」，她們努力「做最好的第一夫人」，但梅拉尼婭選擇的，似乎是「做最好的自己」。有人會以不同人有不同選擇為解套，問題是「人在江湖」，在甚麼位置做甚麼事。

我認為，梅拉尼婭可以糅合英國作家艾略特（George Eliot），及中國《孝經》中的智慧，當稱職的第一夫人。艾略特的小說《米德爾馬契》（Middlemarch）女主角的生活感悟，是有意義的人生往往不需是非凡的人生，而是有尊嚴的人生。投入自己的角色，做着有益自己的事，讓自己感受不到懷疑自我的痛苦；同時不去躲在角落僅當旁觀者，而是盡可能為身邊人作出貢獻，即使微小。換言之，活在當下。

艾略特亦說：「天上永遠不會掉下玫瑰，若想要更多玫瑰，自己去種。」（It will never rain roses, when we want to have more roses we must plant more trees）。《孝經》中《聖治章》一句：「天地之性，人為貴」，解作天地萬物之中，以人類最為尊貴。梅拉尼婭既然為白宮玫瑰園賦予新氣象，亦應該為第一夫人角色這樣做：與最寶貴的人民為善，「種更多玫瑰」，如果還可以繼續做第一夫人的話！

▲ 梅拉尼婭罕有發表「長」演說（圖），大打溫情牌，力挺丈夫特朗普爭取連任。但她之前被指剽竊前第一夫人米歇爾，並被網民惡搞圖片，令她留下陰影。（資料圖片）

▲ 梅拉尼婭罕有發表「長」演說，大打溫情牌，力挺丈夫特朗普爭取連任。但她之前被指剽竊前第一夫人米歇爾，並被網民惡搞圖片，令她留下陰影。（資料圖片）