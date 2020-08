第一夫人哲學 天不掉玫瑰＋人為貴

梅拉尼婭(Melania Trump)昨天在她負責翻新剛完工的白宮玫瑰園發表演說,力挺丈夫特朗普連任總統,是第一夫人罕有的舉動,罕有的意思在於她,並非泛指歷屆第一夫人罕有如此演講。梅拉尼婭甚少在公眾場合演說,就算有,一般只是3、4分鐘,10分鐘已非常少,昨天說了25分鐘,說罕見不為過。

今次不容有失,因為4年前「衰咗」,相信在她心底投下的「陰影面積」相當大,今次媒體更邊直播邊fact check(核實)她有無「講錯嘢」。

剽竊米歇爾 梅拉尼婭陰影揮不去

2016年,同樣在共和黨全國代表大會為特朗普拉票,她的演辭內容被揭發和當時奥巴馬夫人米歇爾2008的演講重複,起初否認抄襲,最終承認稿件有問題,還公布寫手名字,說其引咎辭職。2018年,她又被指剽竊,對象又是米歇爾。同樣在白宮玫瑰園,她出席記者會公布作為第一夫人1年多以來首個項目「Be Best」,姑且譯作「做最好的人」,目的是關愛兒童;讓家長引導兒童健康成長,杜絕肥胖、濫藥,以及因互聯網上負面情緒導致的自殺傾向,引導兒童正確使用社交媒體。其實最後一項由她來推動好像沒啥說服力,看看特朗普如何「正確」使用社交媒體?或者,她可以此警醒世人,互聯網文明要從娃娃做起。這個活動部分內容,被指和米歇爾的一些項目相似,連活動名稱「Be Best」都和米歇爾「Be Better」差不多。

傳媒對Trump嫂頗刻薄,形容她為讀書少的斯洛文尼亞「野模」,欠文化、學歷還造假,又不時將焦點放在她的名貴打扮,和特朗普互不拖手,與繼女伊萬卡如何面和心不和。比較經典的要數2017年特朗普就職儀式的一幕,當時梅拉尼婭向着侵侵陪笑,但當丈夫一轉頭,就馬上收起笑臉,臉色晴轉陰只在瞬間,結果被媒體大做文章。

對比米歇爾,甚至以往第一夫人,梅拉尼婭較像花瓶的存在。許多歷史學家曾指出,第一夫人角色,應該令總統形象更人性化,更能與選民產生共鳴。

有第一個「第一夫人」之稱的,是第四任總統麥迪遜的夫人多莉(Dolley Madison)。美國立國之初,人民把國家前途和命運,寄託給一個已婚成年男子時,很少人關心他配偶在做甚麼,直至多莉。本欄昨天提到1814年8月,當時未叫白宮的總統官邸被入侵的英國人放火燒,麥迪遜聞風先遁到別處暫避,多莉留守執手尾。歷史記載說,她做了一件後世稱頌的事,就是在匆忙間仍不忘叫人將國父華盛頓一幅著名肖像從牆拆下帶走。這幅大家可能都看過的畫像,最終沒有落在英國人手掛在大英博物館,今天依舊掛在白宮。

多莉另一為人樂道的,是為後世第一夫人們立下榜樣。她拋頭露面,鞍前馬後跟隨丈夫外出、參加活動,引起人們注意,坊間逐漸出現「第一夫人」稱號。她活潑、有魅力、善於社交,經常在華盛頓主持交際活動,廣結善緣。不僅時常宴客,還定期邀請民眾到總統府歡聚,親民作風令她相當受歡迎。

反觀梅拉尼婭,簡單說,作風低調,少出現、少說話、活動規模小,屬靜默旁觀者,但正正予人無貢獻的感覺。不過,她也做過一些前第一夫人無做的事,偶爾公開和總統唱反調,例如侵侵說毋須戴口罩,她卻戴上。侵侵說會對付上街示威者,她在社交媒體說人人有和平示威權利。40多位美國第一夫人出身背景、文化水平迥異,固難一概而論。相同的是,大部分入主白宮後,都在忍受輿論沒完沒了的評頭品足。

套用Trump嫂倡議「做最好的人」,她們努力「做最好的第一夫人」,但梅拉尼婭選擇的,似乎是「做最好的自己」。有人會以不同人有不同選擇為解套,問題是「人在江湖」,在甚麼位置做甚麼事。

我認為,梅拉尼婭可以糅合英國作家艾略特(George Eliot),及中國《孝經》中的智慧,當稱職的第一夫人。艾略特的小說《米德爾馬契》(Middlemarch)女主角的生活感悟,是有意義的人生往往不需是非凡的人生,而是有尊嚴的人生。投入自己的角色,做着有益自己的事,讓自己感受不到懷疑自我的痛苦;同時不去躲在角落僅當旁觀者,而是盡可能為身邊人作出貢獻,即使微小。換言之,活在當下。

艾略特亦說:「天上永遠不會掉下玫瑰,若想要更多玫瑰,自己去種。」(It will never rain roses, when we want to have more roses we must plant more trees)。《孝經》中《聖治章》一句:「天地之性,人為貴」,解作天地萬物之中,以人類最為尊貴。梅拉尼婭既然為白宮玫瑰園賦予新氣象,亦應該為第一夫人角色這樣做:與最寶貴的人民為善,「種更多玫瑰」,如果還可以繼續做第一夫人的話!

▲ 梅拉尼婭罕有發表「長」演說(圖),大打溫情牌,力挺丈夫特朗普爭取連任。但她之前被指剽竊前第一夫人米歇爾,並被網民惡搞圖片,令她留下陰影。(資料圖片)

