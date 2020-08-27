吸電子煙易患新冠？ 戒煙保健康

美國史丹福大學公布一項研究指，吸食電子煙人士可大增感染新冠肺炎的機率。電子煙傷害程度雖不及傳統香煙，但絕非安全替代品，疫情更應成為戒煙動力。

化學成分不明 礙心肺健康

史丹福大學研究團隊發現，吸食電子煙人士確診新冠肺炎機率比非煙民高5倍，若同時吸食傳統香煙及電子煙，確診機率更高出7倍。

研究團隊稱研究未確切揭示煙霧如何令煙民更易中招，但可能與電子煙影響肺部或免疫系統有關。另一解釋是，吸食電子煙的人士在分享電子煙予朋友時、及呼出煙霧時觸摸臉龐，容易令病毒沾上身。

美國約翰霍普金斯大學今年指出，電子煙雖比傳統煙的傷害較輕，但不少電子煙中的化學成分不明，絕非安全，美國截至今年1月21日已錄得60宗與吸食電子煙帶來肺部創傷有關的死亡個案。此外，電子煙與香煙一樣含有尼古丁，可影響心肺健康，成癮度不比香煙低，更令年輕人更容易對尼古丁上癮。

電子煙屢被誤導為安全、甚至有助戒煙的產品，近年更被各地青少年視為時髦玩意，美國食品藥物管理局（FDA）遂發起The Real Cost教育計劃，在電視、社媒及校園內大力宣傳電子煙禍害，並鼓勵他們在吸食前反思自己對電子煙的認知是否正確。

該計劃頭兩年內取得一定成效，成功預防587,000名11至19歲青少年接觸第一口煙。

本港吸煙與健康委員會（委員會）今年曾表示，本港的吸煙率微升至10.2%，去年每日習慣吸食電子煙及加熱煙的人數更多達20,300人，較兩年前增加2.5倍，情況堪憂。

更甚者，有本來不吸煙的小學生及中學生開始使用煙草產品。

港府前年已提出全面禁止電子煙及加熱煙進口本港，食衞局去年將修訂草案提交至立法會審議，惟立法會早前未能在休會前通過而擱置。委員會建議，政府應全面檢討及加強控煙措施，並爭取於下屆立法會期重啟有關電子煙的立法工作，務求令吸煙率降至5%以下。

英爆疫初期 逾百萬人戒煙

疫下一大趨勢是戒煙，例如英國有非牟利組織早前發現，當地過百萬煙民在疫情爆發之初已開始戒煙，逾4成表示因更注重個人健康。此或為戒煙添動力，但事在人為，已有吸食電子煙的人士反思自己當初為何要吸食，並鼓起勇氣、採取各種方法例如讓身邊人督促，讓自己堅持不碰（見表）。

戒煙路程艱難，有需要時可考慮求助於本地專業團體，致電衞生署綜合戒煙熱綫：1833 183，挽回個人健康。

▲ 本港去年每日習慣吸電子煙及加熱煙的人數，較兩年前增加2.5倍。(資料圖片)