香港會否go to hell？ 經濟不會

日前特朗普因應香港事態，妄指香港沒有美國優待將會失敗，並go to hell，國金中心地位也將不保。對此有兩極反應：有人惶恐萬分，有人嗤之以鼻。實況如何值得探討。

香港正陷入多事之秋，有兩項重大突破尤須關注：一是人大通過延長上屆立法會一年，二是以國安法捉拿黎智英等10人。

首項乃對基本法的重要修改或詮釋：在立會四年一屆安排外，加上延期一年的臨時性應急機制。

因事故改變選舉日 西方常見

西方選舉經常因事故或政治考慮提前延後，立會延期安排只是跟上西方慣例，且可為立會增添靈活性，乃合情合理之舉。反對派也有人認為是「溫和」決定，派內倒為應否「總辭」出現爭論。

建制派卻對被DQ的四名下屆立會泛民參選人能否過渡，存在分歧。特首曾明言向人大建議讓四人過渡，但譚耀宗卻稱在會上表明反對，至此是否讓四人過渡，由港府處理。此乃事關重大的表態：譚罕有地公開了建制力量與中央的分歧，並與港府劃清界綫：如允許四人過渡與建制派無關。

建制派與中央的分歧累積日多，如就特首人選、去年區選、及對特首表現的評價等，對落實中央提出的「壯大愛國愛港力量」方針不利，也打擊了建制派士氣。建制派與政府，尤其特首的合作，難免受影響，這在多事之秋尤為不妙。

對於人大決議，有反對派認為欠缺法律基礎或違反基本法，卻忘記了人大乃基本法解讀權威，其決定就成了基本法內容及法律基礎。

另一方面，決議確有問題。首先是如譚耀宗指出的會「帶來矛盾及尷尬」。

因為被選舉主任DQ的人竟可過渡，等於關了一隻門，卻開了另一隻門，港府有必要消除當中的自相矛盾。

說法之一是，過渡者是上屆人選，DQ的是下屆人選。但此說不通，原因是今天已有了國安法；之前當選及履任的不再追究，但之後任議員者，卻不能不受約束，否則會給執法開了個大漏洞。

選舉主任DQ四人是一件標誌性、突破性大事：首次引用國安法審查參選人資格。這與之前使用香港原有法例（如宣誓法）不同，而可成先例。也因此人大決策喪失了一個改革良機：把選舉主任按行政規章DQ變成基本法的內容。

人大固然不宜討論應否讓四人過渡的具體事項，但應趁機訂立原則性指引：以國安法審查，來保證治港班子不被叛國者及外力滲透。這在西方其實是基本要求。有說這表明人大「有權不用盡」，乃明褒暗貶之言，在有必要「保國安民」之處不用權，並非留有餘地，而是未盡責任。

保國安北京權責 捕黎不用港警

此外，警方以國安法逮捕黎智英等10人，乃黎首次按此罪名被捕，也回應了「只捉蝦毛不抓龍王」、「尚方寶劍備而不用」等批評。相反黎在受西方傳媒訪問時，聲稱「這麼快被捕令他意外」，以為「五眼聯盟」施壓，會令中央等國安法事件冷卻後才動手。

顯然，之前的拖延，被西方及黎等視為示弱，引起了美麗的誤會，但他們認為此次乃港警出手，預計暫不會被押入內地受審。希望這非另一美麗誤會。

另方面，親中群眾對捉黎初則雀躍開香檳，稍後卻氣憤難平，更有友人指「不如不捉」。原因是黎等捉了又放出，成了「收花英雄」氣勢更威，也成了支持者新Rallying Point。尤為嚴重者，是黎等頻上西媒頭條，印證中共「扼殺兩制及香港民主自由」。配合歐美指摘，裏應外合，聲勢更大。

由此可見，通過香港行《國安法》有實際問題，效果大減，既削弱震懾力，又反增對抗平台。

尤為奇特者，是國家有關方面指捉黎乃港方行動，只是從旁「支持」。由於國安法乃國法，保障國安，乃中央權責，更合理的安排，是國家單位主導，港方支持配合。這反映當局想把行動包裝成「香港製造」產品，但西方不會收貨，必將改貼「中國製造」標籤。

速遏反中勢力 中央治港關鍵

香港會否「go to hell」？從經濟角度看不會：中國崛起必帶起香港，中國正在發展全球最大資本市場及人民幣正國際化，可保證香港金融中心前景亮麗。但從政治看，卻難說，本地「攬炒」勢力配合外國制裁，確有可能破壞一切。

關鍵在於中央整頓香港政治生態的決心。在生死戰的時刻，務必挾雷霆萬鈞之勢、傾地動山搖之力，方可懾敵於千里之外，閃擊於彈指之間。

▲ 日前特朗普指香港金融中心將會go to hell，從經濟角度看不會：但從政治看卻難說，本地「攬炒」勢力配合外國制裁，確有可能破壞一切。（資料圖片）