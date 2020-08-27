深圳奇迹的啟示 港力求再顯神通

深圳經濟特區昨天成立40周年，深圳從4個經濟特區跑出，不但躋身國內一綫城市和高新科技中心，GDP去年更首次超越香港。反觀香港經濟近年卻原地踏步，本港宜借鑑深圳奇迹經驗，反思如何在逆境中發圍，再顯神通，重拾經濟動力。

漁村變創新之城 孕育科網巨擘

回看40年如白駒過隙，深圳由原先一個GDP不足2億元人民幣的小漁村，搖身變成高達2.69萬億元的科創中心，期間屢創奇迹，企業有近323萬家，當中有1.7萬家高新技術公司，包括港人熟悉的騰訊 （00700） 、華為、中興和大疆等跨國巨企，專利申請數量佔全國3成等。

深圳成功，固然是拜改革開放所賜，但跑贏珠海、汕頭和廈門其他3個特區，成為舉世知名的高新科技城市，卻是自身努力，從逆境中找出一條創新之路。深圳最初是依附香港廠商的特區，靠「三來一補」（即來料加工丶來樣加工丶來件裝配及補償貿易之簡稱）貼牌加工，形成一個以工業為主兼營商業的城市，但自1993年停止「三來一補」企業，經濟一度低迷，直至2006年市政府提出實施自主創新戰略，2012年起成功建立起高新科技、物流和文化創意產業中心形象。

深圳產業成功轉型，關鍵是懂得吸納人才。深圳沒有名牌大學，要發展創新科技，須吸納五湖四海人才，故當局推出稅務優惠、住房津貼及人才房作誘因，吸引各地和海外科研人才到深圳發展。

此外，當局和企業透過提供創業扶持資金、舉辦創意大賽和辦公室租金補貼，提供有利創業氛圍，更寬容失敗，培養出人才為了實現創業夢想，敢闖敢試，敢為天下先，把不可能變成可能。

騰訊創辦人馬化騰曾憶述1995年在香港首次接觸互聯網後，覺得大有可為，毅然與友人創業，最初是承接外判工作，幫企業編寫網頁和開發遊戲，而有關軟件是以模仿為主，其後吸納客戶意見，不斷修改和創新，才將業務做大做強，2004年騰訊上市，經過多年努力，終變成逾5萬億港元市值的科網巨企。

港經濟停滯須反思 與深優勢互補

反觀香港在2000年亦大搞科網企業，成功在股市集資，本應有足夠養份發展創科產業，但部分老闆只是借科網之名炒股，實質上沒投入太多資源去做科研，結果科網泡沫爆破後，香港繼續專注炒股炒樓，令創科進展不大。

面對美國意識到中國崛起的威脅，近年無所不用其極的野蠻手法全面打壓中國，更借港區國安法落實而不斷出招制裁香港，港府宜籌謀對策。既然中央已為大灣區2特區9市分工，港府更應好好利用本港在金融、科研的優勢，與深圳的科創企業加強合作，優勢互補，將科研成果商品化推出市場，而內地14億人口龐大市場作後盾，相信產品有更大開拓空間。

深圳90年代在逆境中憑信念、視野、創新意念及廣納人才打拼出經濟奇迹，港府、港商和港人要深思香港停滯不前問題所在，好好發揮港人創意拼勁，敢於業務轉型，同時把握大灣區機遇，才有望令香港經濟煥發生機，再創經濟新奇迹。

責任編輯：賴偉雄