疫情底下，網上貸款騙局多？

疫情嚴重打擊經濟，各行各業正面臨前所未有的困境，很多打工仔被迫放無薪假、被拖糧，甚至失業。這種市況，一旦失業就很難找到工作，隨之而來是財政狀況轉差。再加上要面對每月的各種租金、卡數、雜費等等，周轉日趨困難，或有需要借貸求助。即使未有急切借貸需要，但既然已失業，有些人會趁機實踐網上創業，借錢開發網站和宣傳。

無論有甚麼原因需要借貸，在疫情仍然嚴峻之下，最好就是足不出戶，輕輕鬆鬆就可以在網上完成申請及批核。但相信大家都聽過不少網上貸款騙案、財務中介的騙案或者是一些客戶資料被洩漏等等的例子。加上坊間有很多銀行和財務公司皆可提供網上申請貸款，借貸人該如何選擇？在眾多的銀行和財務公司的廣告中，很多都標榜網上貸款、全online貸款等等的字眼，到底哪些是真正的「網上貸款」呢？而申請網上貸款又有甚麼需要注意呢？

▲ 疫情打擊經濟，不少人因此有周轉困難，或有需要借貸求助。

1. 網上貸款全程不露面

現時只有少數銀行和財務公司有提供真正的「網上貸款」服務，意思即是可以讓客戶隨時隨地由申請、批核、遞交文件、簽約到過數的整個借貸過程皆透過其公司網站「一Take過」完成。然而部份銀行和財務公司的網上借貸，通常只是指網上遞交申請而已，其後補交文件或簽約時，或有需要透過電郵及親身到分行進行，與標榜「網上貸款」這個字的意思有所分別。

2. 財務公司的貸款服務較彈性

與銀行相比，雖然財務公司提供的貸款利率會略高，但其批核門檻相對較低。對於一些信貸評級不太高的人，未必能夠成功在銀行申請私人貸款，所以財務公司就是他們的最佳選擇。再者，銀行的私人貸款還款方式是定期與定額，提早還款則要繳交手續費，而財務公司多採用靈活還款方式，隨時可一筆過還清貸款而不收取手續費。對於只需短期周轉的客戶來說，總利息支出可能較銀行的更低。

3. 網上貸款 最重要是快

提到網上貸款，不論是批核還是貸款過數，最重要都離不開「快」，不然就與「網上」這一詞有點出入。不過，有提供網上貸款的財務公司眾多，不同的網上平台亦各有特點。以Cashing Pro網上私人貸款為例，其提供的「特快網上貸款」不用申請人提交實質入息證明（如糧單），而且只需1分鐘就可完成網上申請，10分鐘可得知批核結果，快至30分鐘即可過數，整個借貸過程毋須露面，方便快捷。

4. AI與大數據分析 更快得知批核結果

一般銀行或財務公司以人手審批貸款申請，最快都要3至5日才有結果，對於急需現金周轉的借貸人或會造成不便。Cashing Pro網上私人貸款則使用網上自動化批核科技，利用AI與大數據分析，最快10分鐘就批核完成，既快捷又準確，極速解決借貸人燃眉之急。

5. 彈性還款期 還款更自由輕鬆

正如上述第2點所說，有部份財務公司能提供比銀行更彈性的還款計劃，Cashing Pro網上私人貸款特設「息隨本減」與「彈性還款」計劃，借貸人可按自己需要靈活選擇每月還款額，當還完「每月最低還款額」後，再償還的款項會直接當本金扣減，而本金愈少，下期利息又會減少。而借貸人亦可隨時還清整筆貸款，並無罰息或手續費，既可減少利息支出，同時可保持良好信貸評級，一舉兩得。

▲ 網上借貸財務公司的還款方案較為靈活，借貸人可隨時還清貸款而不須額外繳付手續費。

6. 資料加密私隱度高

在講求網絡安全的年代，網上借貸當然都要留意私隱安全。Cashing Pro網上私人貸款在2020年第2季引入美國嶄新的DRM防護系統，所有文件均被加密上鎖，確保客戶資料不會外洩，借貸人就可安心提交相關資料以作貸款申請用途，借得放心又稱心。

如欲了解更多詳情，請瀏覽Cashing Pro 網上私人貸款：www.cashingpro.hk

網上貸款服務 VS 傳統私人貸款服務

網上貸款服務 傳統私人貸款服務 ● 零露面，網上簽約 ● 要露面，上門簽約 ● 較快，AI (電腦化) 批核 ● 較慢，人手批核 ● 利息較低 (沒有店舖租金及人手成本) ● 利息較高 (平衡店舖租金及人手成本) ● 彈性還款，提早清數免罰息 ● 定息定額，固定還款期 ● 免入息證明文件 ● 要入息證明文件及其他文件

（資料由客戶提供）