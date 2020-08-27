【醫療透明多面睇】引入全包定額手術套餐  提升醫療透明度關鍵一步

本港一向採用公私營並行的雙軌醫療制度，惟公營醫療系統要應付本港近9成住院需要，負擔沉重，因此私營醫療須變得更方便及可負擔，才能增加市民對私營醫療的信心，從公共醫療系統轉用私營服務，改善失衡情況。

政府多年來針對醫療系統的不同範疇實施了多項改革舉措，例如批地發展私營醫院、推出自願醫保計劃、制定《私營醫療機構條例》，以及加強公私營合作計劃等，儘管措施成效有待觀察，目的都是希望為市民提供優質、可負擔及收費透明的私營醫療服務。其中一項措施是「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」，作為計劃響應者，港怡醫院將入院前的費用預算方式、收費統計數據，以及主要收費項目的收費表都發布在醫院網頁，以提高收費透明度，成就更優質、高效率的服務。

縱觀世界各地，其實並非只有香港在努力提高私營醫療透明度和價格確定性，但與其他地區相比，本港的推行力度究竟有多大？事實上，當提到醫療透明度時，無論是關於醫療成效、服務質素、成本，或機構及架構方面的資訊，香港都落後於其他先進地區。作為私營醫療服務提供者，我們需要問自己：如果我們無法告知病人醫療服務的質素及費用，又怎樣與他們建立信任？情況就好像電話供應商沒有告知顧客其電話的功能、品質及價格，而醫療可能是現時唯一無法為客人提供以上資訊的行業。

多國強制披露醫療收費及服務資料

新加坡衞生部把披露收費資料的規定，訂為私家醫院的發牌條款及條件之一。院方要向病人提供有關預算費用總額的資料，並把這些資料記錄於財務諮詢表內。新加坡政府也在其網站刊載多項疾病或醫療程序所涉及的費用，以顯示各間公立和私家醫院之間的收費差異，措施已實行了17年。衞生部於2014年擴大範圍並刊載總手術費的資料，2018年更公布了222項常見外科手術的費用基準，估計新加坡在不久的將來，會開始要求醫療機構公布有關質素方面的資料。

在美國，最少有 30 個州份已就收費透明度提出或頒布某種形式的法例，而且最少有 25 個州份設有收費透明度相關的措施，目的是為公眾提供有關醫療服務收費的資訊。美國在2010年推出《病患者保護與平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act），規定醫院必須每年公布其提供的項目和服務所訂立的標準收費清單，如威斯康辛州作為其中一個設有完善醫院價格資訊披露制度的州份，其醫院必須向威斯康辛州醫院聯會資訊中心滙報指定的加價項目。如果加價會令醫院的總收入增長快過通貨膨脹率，該醫院必須向資訊中心報告加價情況，並要在當地報章刊登有關通知，病人亦可通過電子平台搜尋75種最常見住院服務的費用中位數。現時有很多根據以上醫療法案而成立的「責任制醫療機構」（Accountable Care Organizations），它們有義務量度和分享醫療成效的數據，醫療公司Press Ganey很久前已建立及比較醫療服務機構的服務分數，協助相關機構了解及改善服務。

放眼歐洲，大多數北歐國家都設有強制性的醫院質素指標顯示系統，提供有關醫院護理質素的關鍵資料，包括再入院率、感染率、跌倒發生率及常見併發症率等，供公眾參考。此外，瑞典、丹麥和荷蘭等國家會發布醫院個別臨床狀況的醫療成效數據，有關資料不但可在國家專科名冊上找到，而且醫療效果亦已開始與費用補償掛鈎，好像由瑞典斯德哥爾摩縣議會實行的OrthoChoice捆綁支付方式會根據服務提供者的醫療成效作出費用補償，從而建立標準化護理流程和提升效率。舉例說，髖關節和膝蓋的OrthoChoice捆綁模式涵蓋治療有關的所有費用，服務提供者需在手術後5年的時間內免費為病人提供非急性併發症的護理，計劃能有效地降低併發症發生率，同時減低服務病人所需的成本。

引入全包定額醫療套餐

回到本港，港怡醫院作為高透明度私營醫療服務的先驅者，帶領市場發布服務相關的資訊。關於臨床質素及服務，我們已開始在醫院網站發布資訊，例如關節置換手術的數據，以及我們的服務評分（Net Promotor Score，即淨推薦值）。隨着我們的服務量不斷增長，累積更多統計數據，我們將可以發布更多相關資訊。此外，我們透過引入全包定額醫療套餐，推動醫療機構提高收費透明度。一項收費已涵蓋套餐所包括的住院期內手術或程序相關之一切費用，以及可能出現的併發症風險，病人即使在規定的住院期間因併發症而需要再接受術前或深切治療護理，病人也只需繳付與入院前所提供的相同定額費用。

對於購買了醫療保險的病人，明碼實價令他們更為放心，因為他們在決定選用醫療套餐之前已能清楚了解自己需要額外繳付的金額，以自願醫保計劃為例，標準計劃的保障額能涵蓋港怡醫院多個醫療套餐9成以上費用。充足的收費透明度亦大大減少了病人與醫生之間或者病人與醫院之間因帳單而發生爭執的機會，以及減低破壞彼此的信任，或令病人大失預算的情況。

對本港而言，定額套餐仍是一個相對較新的概念，市民可能對套餐的全包性存有疑問，我亦聽過病人對費用計算方法、套餐與逐項付費服務分別等的疑問。在接下來兩期專欄，我將會更深入地探討套餐的運作原理。

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撰文：港怡醫院執行總裁Dirk Schraven

欄名：醫療透明多面睇

（特約）