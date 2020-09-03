大灣區網上講座　分析行業前景、利好政策 

疫情衝擊全球經濟，市場正觀望復甦時機。本港企業想在「疫」境下站穩陣腳？關鍵在於掌握市場的最新動態和發展，從而善用自身優勢，穩中求勝。為協助企業了解粵港澳大灣區（大灣區）市場的營商氣氛和發展趨勢，渣打銀行聯同香港經濟日報主辦「展望粵港澳大灣區：了解區內營商環境及制定市場策略」網上講座，邀得貿發局研究總監關家明 （Nicholas）、渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆（Kelvin），以及渣打銀行大灣區業務 總監紀鷺禧（Rose)為演講嘉賓，分析大灣區未來的營商表現及分享見解。

調查指數涵蓋區內5大行業

粵港澳大灣區近年發展如火如荼，考慮到未來會有更多港人於內地發展，渣打銀行與香港貿易發展局合作推出「渣打大灣區營商景氣指數」（下稱指數）。Nicholas介紹，指數針對大灣區的營商景氣進行了前瞻性季度調查，調查以抽樣形式進行，每季訪問超過1,000家大灣區企業，來自大灣區11個城市，涵蓋5大行業，包括製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務 業和創新科技業。Nicholas分享:「調查可以了解他們的整體經營狀況、營商環境及未來擴充計劃的展望，並作出分析。」

預期下季經營情況趨向樂觀

今年第二季度大灣區的「經營現狀指數」和「經營預期指數」分別為37.0和47.0，中性值為50，指數高於50代表態度樂觀。

Kelvin分析數據時表示，第二季度因飽受新冠病毒疫情困擾，引發全球性的經濟衰退，對屬於出口重鎮的大灣區造成影響。不過，「經營預期指數」則大幅上升至47.0，顯示受訪者預期第三季度經營狀況能有廣泛改善，當中以「新定單」增長最為突出。雖然「新定單」的現狀指數為 29.4，但受訪者對於該指數最為樂觀，預期指數為50.2。

Kelvin解釋，「新定單包括了出口和內地本土定單，由於中國相對其他國家經濟復原較快，因此現時內地新定單比出口定單多。」由此可見，驅動大灣區經濟回升，內需的拉動作用大於外需。

Kelvin續說，就行業而言，「創新和技術」業在第二季表現略好，有望在第三季度擴大優勢，相對於其他4個指定行業領域預期指數表現亦較好；而由於積極的貨幣和財政寬鬆政策讓金融機構成為了受益者，預計「金融服務」業第三季度會有所好轉。

最新政策利好港人開拓商機

全球快速進入數碼時代，愈來愈多企業從傳統業務向跨境數碼業務轉型。Rose分享說，「大灣區佔全中國的跨境電商的8成出口量，因此大灣區是最適合進行數碼轉型的地方。渣打支持企業進入大灣區發展，並提供業務導向和輔助服務。」

大灣區第3季預期向好，企業或會進一步考慮在區內開拓商機。最近內地發表了一系列粵港澳大灣區相關政策，Rose提出了一些值得企業和投資者留意的區內政策，並分析了這些最新政策 會如何影響香港與內地的商業往來。

Rose提及，內地央行及金融監管機構四部委所提倡的26條具體措施（「金融26條」）意義重大。在措施下，促進香港企業與大灣區跨境貿易和投融資便利化，進一步開展「跨境理財通」，以推動香港離岸人民幣業務發展，令香港有更多了解人民幣理財產品和內地投資者客戶的機會，利於深化大灣區金融合作。

針對「金融26條」，廣東省進一步發展出「廣東80條」的具體措施，並明確落實各項措施至市級政府與監管部門。在80項措施當中，Rose列舉了與港人最有關的幾項，例如第11條：支持大灣區內地城市開展跨境不動產抵押登記，提供個人跨境住房按揭貸款，便利港人在大灣區內買樓；以及第40條：引導港澳地區與海外資金參與大灣區基礎設施REITs試點，為基礎設施建設、現代產業發展和重大項目建設提供長期穩定的資金支持。Rose認為，「廣東80條」釋放出廣東省慾加速大灣區戰略落地的強烈信號。

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