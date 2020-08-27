網上講座分享大灣區營商表現 助企業制定市場策略

渣打銀行聯同經濟日報及及香港貿易發展局早前舉辦網上講座《展望粵港澳大灣區：了解區內營商環境及制定市場策略》。

疫情衝擊全球經濟，市場正觀望復甦時機。本港企業想在「疫」境下站穩陣腳？關鍵在於掌握市場的最新動態和發展，從而善用自身優勢，穩中求勝。為提早協助企業了解本港以至大灣區市場的營商氣氛和發展趨勢，渣打銀行聯同經濟日報及香港貿易發展局早前舉辦網上講座，分享大灣區未來的營商表現及見解。

由渣打銀行及經濟日報主辦、香港貿易發展局支持的《展望粵港澳大灣區：了解區內營商環境及制定市場策略》網上講座，邀得香港貿發局研究總監關家明（Nicholas）、渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆（Kelvin），以及渣打銀行大灣區業務總監紀鷺禧（Rose），在講座中分析針對粵港澳大灣區（大灣區）營商景氣的季度調查「渣打大灣區營商景氣指數」（下稱指數），反映各行業的營商信心，從而分析區內營商氣氛、以及跨城市、跨行業之間的協同效應，助投資者及企業了解及評估大灣區最新的營商環境，制定市場策略。

▲ （右起）香港貿發局研究總監關家明（Nicholas）丶渣打銀行大灣區業務總監紀鷺禧（Rose）以及渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆（Kelvin）助投資者及企業了解及評估大灣區最新的營商環境。

調查指數涵蓋區內5大行業

粵港澳大灣區近年發展如火如荼，考慮到未來會有更多港人於內地發展，指數針對大灣區的營商景氣進行了前瞻性季度調查，調查以抽樣形式進行，每季訪問超過1,000家大灣區企業，來自大灣區11個城市，涵蓋5大行業，包括製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業。

調查分為常規問題，即企業的一般經營情況以及季度主題問題，按近況了解企業在新冠肺炎疫情下的影響和對未來大灣區發展的展望。Nicholas分享說，「調查可以了解他們的整體經營狀況、營商環境及未來擴充計劃的展望，並作出分析。」

預期下季經營情況趨向樂觀

根據是次調查結果，今年第2季度大灣區的「經營現狀指數」和「經營預期指數」分別為37.0和47. 0，中性值為50，指數高於50代表態度樂觀。

數據表明，第2季度因飽受新冠病毒疫情困擾，引發全球性的經濟衰退，對屬於出口重鎮的大灣區造成影響。不過，「經營預期指數」則大幅上升至47.0，顯示受訪者預期第3季度經營狀況能有廣泛改善，當中以「新訂單」增長最為突出。雖然「新訂單」的現狀指數為29.4，但受訪者對於該指數最為樂觀，預期指數為50.2。Kelvin解釋，「新訂單包括了出口和內地本土訂單，由於中國相對其他國家經濟復原較快，因此現時內地新訂單比出口訂單多。」由此可見，驅動大灣區經濟回升，內需的拉動作用大於外需。

Kelvin續說，就行業而言，「創新和技術」業在第2季表現略好，有望在第3季度擴大優勢，相對於其他4個指定行業領域預期指數表現亦較好；而由於積極的貨幣和財政寬鬆政策讓金融機構成為了受益者，預計「金融服務」業第3季度的信用狀況會有所好轉。

深圳成業務擴展首選

大灣區核心城市領跑新冠病毒疫情之後的經濟復蘇，廣州和深圳市場率先回暖。這兩座城市擁有的金融服務和科技公司比例更高，因此擁有更強的可持續發展能力和更多現金流，為大型公司的恢復提供了基礎。

市場復蘇後，有受訪企業表示計劃將業務擴展至大灣區其他城市，首兩名分別是深圳和珠海，香港則排第3。Nicholas表示，調查發現，受訪企業十分着重內銷市場，因在區內，城市間進行在地貿易銷售相對容易，業務擴展的機會較大。

全球快速進入數碼時代，愈來愈多企業從傳統業務向跨境數碼業務轉型。Rose分享說，「大灣區佔全中國的跨境電商的8成出口量，因此大灣區是最適合進行數碼轉型的地方。渣打支持企業進入大灣區發展，並提供業務導向和輔助服務。」

最新政策利好港人開拓商機

大灣區第3季預期向好，企業或會進一步考慮在區內開拓商機。最近內地發表了一系列粵港澳大灣區相關政策，Rose提出了一些值得企業和投資者留意的區內政策，並分析了這些最新政策會如何影響香港與內地的商業往來。

Rose提及，內地央行及金融監管機構四部委所提倡的26條具體措施（「金融26條」）意義重大。在措施下，促進香港企業與大灣區跨境貿易和投融資便利化，進一步開展「跨境理財通」，以推動香港離岸人民幣業務發展，令香港有更多了解人民幣理財產品和內地投資者客戶的機會，利於深化大灣區金融合作。

針對「金融26條」，廣東省進一步發展出「廣東80條」的具體措施，並明確落實各項措施至市級政府與監管部門。在80項措施當中，Rose列舉了最與港人有關的幾項，例如第11條：支持大灣區內地城市開展跨境不動產抵押登記，提供個人跨境住房按揭貸款，便利港人在大灣區內買樓；以及第40條：引導港澳地區與海外資金參與大灣區基礎設施REITs試點，為基礎設施建設、現代產業發展和重大項目建設提供長期穩定的資金支持。Rose認為，「廣東80條」釋放出廣東省慾加速大灣區戰略落地的強烈信號。

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