倫敦博物館新館2024年落成 老市場化身博物館24小時開放 副刊版 2020/08/28 分享： 雖然受新冠疫情和脫歐兩大問題困擾英國，但她的發展步伐並沒有停下來。創始於1976年，展示史前時代至現今倫敦史的倫敦博物館（Museum of London），日前已公布最近的翻修計劃，以老市場變身為英 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京哈利波特主題樂園2023年開幕 2020/08/25 東京哈利波特主題樂園2023年開幕 京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間 2020/08/22 京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 2020/08/14 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 2020/08/08 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 2020/08/04 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入