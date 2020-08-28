倫敦博物館新館2024年落成 老市場化身博物館24小時開放

雖然受新冠疫情和脫歐兩大問題困擾英國，但她的發展步伐並沒有停下來。創始於1976年，展示史前時代至現今倫敦史的倫敦博物館（Museum of London），日前已公布最近的翻修計劃，以老市場變身為英

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