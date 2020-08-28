「恭喜，EGFR檢測是陽性，可以使用標靶藥。」這是醫生的慣用語句，相信有效藥物能為病人帶來希望。

「感謝主，賜給我EGFR突變。」病人非一般回應地顯示出她的信仰。醫生沒有宗教信仰，但絕對尊重別人的信仰，只是按不住好奇心，問道：「若EGFR突變檢測是陰性，又會否感謝主呢？」

「當然會，凡事都要感謝主。」她簡單地回答。

陽性陰性都要感恩，好的是恩典，壞的是試煉，一切都是神的旨意，故此要感恩。對信眾來說，這是理所當然，但對非信徒來說，便是大惑不解。到底是否世界或甚至宇宙的每件大小事情，都是神的旨意，由祂預先安排，抑或神只創造自然法則，而世上事情只按此法則而產生。

以新冠疫情為例，現今全球已有超過二千三百多萬人受感染、逾八十萬人喪命，若說這是神的旨意，特別設計新型冠狀病毒的Spike Protein（棘突蛋白）跟人類細胞上的Angiotensin II Receptor（血管張力素II型受體）完全脗合，以致能迅速侵入細胞再繁殖和破壞，實令像醫生般沒有信仰的凡夫俗子，難以接受。大愛的神總不應旨令人類受如斯苦楚。若說是神的旨意創造萬物，其中包括冠狀病毒和人類，只不過是在偶然性或進化性情況下，本來只感染野生動物的冠毒產生Cross-species Transmission（跨物種感染）令人類兵敗如山倒，非信徒也能接受其中道理和邏輯。

不過，道理和邏輯不會是信仰的主要基石。