我們人類都是透過眼、耳、鼻、舌、身、意（六根）去接收信息，認知這個世界，繼而作出判斷。但我們都很少懷疑我們的六根是否可靠，由此引伸，我們亦甚少對自己如何認知和判斷這世界的種種，作出疑問。其實我們的眼耳鼻舌身意，可能比自己想像中更fallible（易犯錯）和vulnerable（脆弱）。

舉個例：波音公司推出新型號787時，其實比777還窄十六英寸，但他們將入口加闊、運用視覺效果製造寬敞感，許多乘客受訪時評價787比777寬敞多了。而事實上，那只是視覺效果作祟而已。

另一例子：約七年前，英國朱古力品牌吉百利旗下的Dairy Milk牛奶朱古力，本來是一排排四四正正的方塊形狀組成的，但品牌在二○一三年，將那方塊的四邊九十度起角位變成圓角。本應是非常微小的改變，卻意料不到地收到大量投訴：「朱古力味道太甜了！」有媽媽抱怨：「oily and sickly！」（太油膩了！吃了像會生病似的！）吉百利管理層初時百思不解，明明配方沒變過，後來才發現，原來是那圓角令形狀看來更光滑，而這種官感的轉變，會令人覺得吃朱古力時感覺比較甜——縱然配方從未改變。

人類的感官，都比我們以為的，更不客觀、更靠不住、更不清晰。憑我們的六根看眾生相，就如夢幻泡影，其實沒有一個absolute（絕對）的客觀真實世界。但人類的無明，往往緣於我們不知道透過自己官感所認知的「相」，都只不過是一個幻相，繼而衍生很多不必要的執着與貪嗔癡。破執，大抵就是明白到我們自己六根的局限性和靠不住；要提醒自己，憑官感所理解的事物和得出的判斷，其實不是一個絕對。在我們日常生活作如是觀，對人對事或會留有多點餘地。