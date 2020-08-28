Tiffany珠寶盒的萬花筒世界 副刊版 2020/08/28 分享： 一顆寶石的誕生，絕非一朝一夕的事，而是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採、切割、打磨，才得出燦爛奪目的效果，因此每顆寶石都經過千錘百鍊，得來不易。 ... 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Boucheron突破傳統 珠寶首用NASA特列物質 2020/08/07 Boucheron突破傳統 珠寶首用NASA特列物質 Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟 2020/07/17 Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 2020/06/26 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 2020/06/19 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 Chaumet迎接6月佳期 2020/05/29 Chaumet迎接6月佳期 消費資訊 消費種類 珠寶 品牌 Tiffany & Co.（美：TIF） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入