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Tiffany珠寶盒的萬花筒世界

副刊版 2020/08/28

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一顆寶石的誕生，絕非一朝一夕的事，而是經歷了數以十億年的地心溫度、壓力、水與地質活動等交替影響下而形成的寶石礦物，及後再被開採、切割、打磨，才得出燦爛奪目的效果，因此每顆寶石都經過千錘百鍊，得來不易。

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欄名 : Jewelry

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