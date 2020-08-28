Bonhams舉辦首個精工拍賣 豐儉由人 副刊版 2020/08/28 分享： 從前在拍賣場上出現的拍品都是價值連城的珍品，因此並非普羅大眾都能夠參與競投，但今天情況已經有所改變，拍賣已成了一項非常「貼地」的活動，好像數年前便有膠錶王Swatch的拍賣，而今回這個名為「精工作浪： ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年 2020/08/21 Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年 Piaget纖薄再進化成業界權威 2020/08/14 Piaget纖薄再進化成業界權威 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 2020/08/07 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 Behrens Original 最強入門機械錶 2020/07/31 Behrens Original 最強入門機械錶 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 2020/07/24 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 拍賣 投資產品 消費種類 消費資訊 鐘錶 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入