Bonhams舉辦首個精工拍賣 豐儉由人

從前在拍賣場上出現的拍品都是價值連城的珍品，因此並非普羅大眾都能夠參與競投，但今天情況已經有所改變，拍賣已成了一項非常「貼地」的活動，好像數年前便有膠錶王Swatch的拍賣，而今回這個名為「精工作浪：

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