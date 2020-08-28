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Bonhams舉辦首個精工拍賣 豐儉由人

副刊版 2020/08/28

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從前在拍賣場上出現的拍品都是價值連城的珍品，因此並非普羅大眾都能夠參與競投，但今天情況已經有所改變，拍賣已成了一項非常「貼地」的活動，好像數年前便有膠錶王Swatch的拍賣，而今回這個名為「精工作浪：

...

欄名 : Watch

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