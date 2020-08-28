非裔盼圓一個夢 「黑命貴」幫倒忙

57年前的今天，1963年8月28日，一個人說了一段話，往後為他拿了個獎——諾貝爾和平獎，國家立了一個法——《民權法》，但其成就間接導致他被殺，到今天美國黑人仍受歧視，歷史就是如此吊詭。那個人叫馬丁•路德•金（Martin Luther King），那篇在華盛頓林肯紀念堂前發表的演說，叫《我有一個夢》《I have a dream》。

大家都知道馬丁•路德•金是著名民權運動領袖，他的事迹及《我有一個夢》，不必累贅。較少人知道，美國有一位「民權運動之母」，名叫羅莎•帕克斯（Rosa Parks）。相比馬丁，她為黑人民權運動的付出不算多，但沒有她，就未必有當年今日的《我有一個夢》，我們所讀的歷史亦未必一樣。今天，如果我們在公共交通工具不讓座，可能會被拍攝放上網，不問緣由下受網上欺凌。羅莎所做的，就是不讓座，因為覺得被欺凌。

「民權運動之母」 拒讓座白人被捕

羅莎是阿拉巴馬州蒙哥馬利市一名普通黑人女裁縫，只接受過少少正規教育。1955年12月1日，42歲的她下班後如常搭巴士準備回家。那天車上人很多，當年公車座位分成前後兩部分，白人坐前排，黑人坐後排。因為當時美國尤其南部的種族歧視還很嚴重，法律規定黑人與白人在餐廳等公共場所需要分隔，包括公共交通工具，而且黑人必須讓座給白人。由於白人一邊的座位坐滿，司機要求坐在黑人位最前排的羅莎讓座給白人，那刻羅莎拒絕了。

她事後回憶說，當時可能身體累，但更重要的是，對自己和其他黑人每天生活受到的不公對待感到生厭，那一刻不想屈服。歷史的塑造，很多時都在轉念一瞬間。司機要求她讓座不果，威脅說報警，但羅莎不為所動，結果司機報警，當局以《種族隔離法》拘控她，罰10美元，她成為第一個拒絕讓座給白人的黑人。

羅莎被捕引發蒙哥馬利市逾1年的黑人抵制運動，發起人就是馬丁•路德•金。他帶領市內黑人拒乘公共交通工具，直到要求獲滿足：包括禮貌對待黑人乘客，車輛中間位置先到先坐，黑人毋須讓位予白人，聘用黑人司機等。借羅莎事件，黑人紛紛走上街頭抗議《種族隔離法》的種種不公，羅莎也打官司上訴，最高法院最終於1956年裁定禁止公交上的「黑白隔離」。

也許有人會說羅莎「民權運動之母」的稱號名不副實，因為她沒有直接組織或領導那場民權運動。但是她敢於表達想法，敢於表現平凡人的勇氣，燃起黑人心中捍衞自己權利的一團火。

近日，類似黑人火燒上心頭的情緒又再蔓延，源於威斯康星州又有黑人被白人警察槍擊致癱，引發新一波示威。正值大選，種族歧視議題自會被人拿來操作，反歧視運動背後牽涉民主、共和兩黨角力。民主黨支持繼續鬧下去，最好鬧到大選，如果特朗普政府行差踏錯，就最好不過。

運動初期，黑人們喊出的口號是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），希望吸引社會重視黑人的生命安全和生存狀況。在一些人推波助瀾下，漸漸陷入「黑人生命寶貴」的思維。「黑人生命寶貴」，英文同樣是Black Lives Matter，中文世界之中，很多人簡稱作「黑命貴」，在我看來，這個詞語及其背後所代表的含義，非常不妥。首先，Matter不能夠譯為「貴」，字典中沒有「寶貴」之意，而是「打緊、攸關」。

無論「黑人生命寶貴」，抑或Black Lives Matter，如今蘊含的意思，被部分人有意無意演化成黑人所受待遇只要不夠滿意，不能體現寶貴，就是歧視，無論是否出於本人質素問題，或者其他客觀因素。這種思維引伸出去，黑人人生寶貴，黑人的訴求不能夠隨便反駁，否則政治不正確；之前也出現過要求刪走護膚產品上「美白」等字眼，因為「不正確」。簡言之，認同「黑命貴」就是正確，凡事「有益黑人」、「補償黑人」就對了，否則就可能被胡亂扣上「歧視」帽子，有點像中國文革。

「黑命貴」扭曲 不滿待遇就指歧視

當年羅莎•帕克斯與馬丁•路德•金爭取的，只是黑白平等，而不是借「文革式恐怖」來把冤屈訴。黑人和白人，都在同一起點向着成功奮發，才是「美國夢」。

必須看清楚的是，「黑命貴」可能激怒佔美國3億多人口約7成的白人當中部分人，而他們可能在沉默。但凡沉默的大多數，在選舉中是足以翻盤的力量。在特朗普和共和黨眼中，黑人運動鬧下去也沒甚麼不好，惹惱保守白人，讓共和黨的基本盤更穩固，甚至有所擴張。

羅莎的no，以及馬丁的dream，打開了美國黑人爭取平等的「潘朵拉盒子」，愈來愈多少數族裔懂得走上街頭，謀求平等待遇。和平上街自己揀，目標不達因為被離間。爭取平等沒有錯，錯在被政治投機者押上賭桌，而賭桌上的輸贏，並非人完全控制。

▲ 「民權運動之母」羅莎因為拒絕讓座白人被捕，她與馬丁路德金致力爭取黑白平等；但今日黑人示威喊出的口號Black Lives Matter，卻被一些人扭曲、胡亂扣帽子，恐為反歧視運動幫倒忙。（資料圖片）

▲ 「民權運動之母」羅莎（圖）因為拒絕讓座白人被捕，她與馬丁路德金致力爭取黑白平等；但今日黑人示威喊出的口號Black Lives Matter，卻被一些人扭曲、胡亂扣帽子，恐為反歧視運動幫倒忙。（資料圖片）