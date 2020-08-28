新青年選民比例降 長遠利建制？

由於較年長人士有較大機會已經登記成為選民，並擁有投票經驗，因而坊間普遍認為首次投票的選民（俗稱「首投族」）多是年輕人，相信這些年輕人是受近年的社會運動激發出來，故此推斷首投族應該較傾向投票支持非建制派候選人。

3成7青年首投族 自認本土派

不過，在2016年的立法會選舉，青年（即18至30歲）選民佔首投族的比例不如想像般大。雖然青年新登記選民人數較去屆選舉增加，由2012年的70,662人增至2016年的78,077人，但是增幅明顯不及年齡較長人士——同期間，31至60歲新登記選民由61,613人增至80,830人，年逾60歲者亦由15,810人增至18,596人，這顯示中年和年長新登記選民俱有所增加，青年的佔比更因此由47.7%下降至44.0%。換言之，假如所有新登記選民均參與投票，青年選民佔首投族實不足一半。

根據香港亞太研究所2016年的立法會選舉調查，青年首投族與較年長（即31歲及以上）首投族的政治定位明顯不同，青年首投族較傾向自認本土派（36.9%），其次是民主派（27.7%），再次是中間派（15.3%）和沒有政治取向（11.7%），只有極少數自認建制派（3.3%）。

較年長首投族則自認中間派（27.1%）較多，其次是建制派（22.9%），再次是民主派（20.1%），然後是沒有政治取向（14.9%），最少是本土派（7.6%）（見表）。

較年長首投族 較多投建制派

在投票選擇方面，於地方選區，青年首投族首選是本土派候選人（57.4%），其次是泛民主派候選人（17.6%），只有6.8%投票給建制派候選人；青年非首投族的投票選擇次序和青年首投族一致；較年長首投族的投票選擇與青年首投族明顯不同，首選是建制派候選人（38.9%），其次是泛民主派候選人（26.2%），只有10.7%投票給本土派候選人，此結果與較年長非首投族的選擇相似。

於區議會（第二）功能界別，結果和地方選區相似，都是青年首投族的投票選擇較接近青年非首投族。青年首投族首選泛民主派三張名單，比例超過六成；與青年首投族相比，較年長首投族明顯較多投票給建制派候選人，比例接近四成，只有三成投票給泛民主派。

首投選民增 政治立場更兩極

簡言之，雖然青年首投族與較年長首投族同是首投族，但是兩者的投票選擇正如他們的政治立場般涇渭分明，較年長首投族傾向投票給建制派，而青年首投族比較支持非建制派，尤其是本土派，兩者之間的分歧較非首投族大，故此，首投族的增加，可能使香港選民的立場更加兩極化，而有意競逐的政團和獨立人士，在爭取首投族手上一票時，必須清楚掌握其同門異戶的特質，以免錯把馮京當馬涼，弄巧成拙。

根據最新的臨時選民登記冊，新登記選民大幅增至401,893人，其中青年只有100,221人，佔比明顯下降。在來屆立法會選舉，假若較年長首投一如既往較支持建制派，自當成為建制派的一支生力軍；然而，從去年區議會選舉的結果看，部分較年長首投族已轉向非建制派，他們的投票決定勢將舉足輕重，影響選舉勝負。（系列之八•完）

▲ 雖然青年首投族與較年長首投族同是首投族，但是兩者的投票選擇正如他們的政治立場般涇渭分明。（資料圖片）