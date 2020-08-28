疫下「無表情」 透明口罩可取？

疫情期間人人都戴口罩，台灣有醫生發現，此舉可能令幼童產生語言障礙。外地陸續使用透明口罩，方便需要觀察人面表情及嘴形的群組。

台灣澄清醫院復健科主任趙明哲表示，當地一名4歲男童上幼稚園不久，就被老師發現口齒不清、發音不準，例如把普通話中的「哥哥」讀成「顆顆」。經測試後，發現其智力、聽覺等皆無問題，但患有構音異常症需要安排專業早期語言治療。

影響幼童學習語言 妨礙溝通

男童的媽媽稱，全家人自今年初便戴口罩防疫，與孩子互動時更如是，惟兒童在學習語言時，需要觀察大人的嘴形、面部表情及聆聽發音。趙表示，現時家長及老師都會長期戴口罩與兒童互動，可能會影響他們學習語言的進度，建議家長在家中與孩子互動時，適時脫下口罩。

戴口罩是一項關鍵的防疫措施，但對於一些人而言，此舉不但可影響學習語言，還妨礙溝通。

美國自閉症治療中心Marcus Autism Center表示，自閉兒童不但需要觀察他人面部表情，更需要見到誇張豐富的表情，若看到他人戴口罩，部分會試圖強行將其拉低。

失聰或有聽覺障礙的人士亦可受影響，此因他們理解他人的言語除靠觀察手部動作，更需靠讀唇（lip read）及觀察他人面部表情。溝通對象若以口罩遮面，則他們無法在腦中結構句子。

多地推透明口罩 方便讀唇者

美國已有企業針對此類問題，研發出透明外科口罩，佩戴者可讓有需要人士看到自己的嘴形及面部表情，美國食品及藥物管理局（FDA）截至本月，已檢測及批准數款透明口罩推出市面發售。

此類口罩現時亦被兩岸政府應用，北京的新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會就有手語繙譯團隊，戴上透明口罩，為北京市逾2萬名失聰人士傳遞防疫信息。

台灣政府本月起亦準備斥資研發透明口罩，方便倚賴讀唇人士，冀望量產後每個透明口罩價格可減低至10元台幣。

本港早前有電視節目主持人及藝人戴上來自日本的立體透明口罩。此類口罩在本地及網上都可買到，但港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，此類口罩雖可阻隔飛沫噴出，但可能不符合法例對外科口罩的定義，認為市民需視乎情況使用。

本港對具防疫功能的透明口罩有一定需求。香港聾人福利促進會今年表示，聽障人士疫下難以讀唇及觀察面部表情，建議政府部門、公營機構及大型服務也提供者提供透明口罩，保障聽障人士擁有公平獲取資訊的權利。

有見及此，港府宜加強檢測市面上的透明口罩、確保其安全性，讓有需要人士可安心使用。

▲ 疫下人人都戴口罩，但對於失聰或聽障者在溝通上帶來不便。（陳靜儀攝）