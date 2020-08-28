疫情制裁夾擊 香港內外循環尋出路

自5月召開全國「兩會」以來，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的發展格局，就成為中國經濟打好「持久戰」的重要基調。

國內大循環非「鎖國」 續谷內需

「兩個循環」繼而引發廣泛討論，有些人將「國內大循環」簡單理解為「內循環」，甚至提出這是中國經濟「向左轉」，減少對外開放，甚至是要重回「閉門造車」、「閉關鎖國」的老路。

這些理解顯然是對中央政策的誤讀甚至是有意扭曲，因為「兩個循環」需要統一，而非單獨來審視。

事實上，國內大循環非但不是封閉的內循環，反而與近些年中國大力提出擴大消費，提升高水平對外開放，以及推動供給側結構性改革一脈相承。

正如國家主席習近平在去年11月舉行的第二屆中國國際進口博覽會開幕式演講所說的那樣，「中國將增強國內消費對經濟發展的基礎性作用，積極建設更加活躍的國內市場，為中國經濟發展提供支撑，為世界經濟增長擴大空間」。

根據統計數據，2019年中國外貿依存度為31.9%，而消費對國民經濟增長的貢獻率則達到57.8%，成為提高中國經濟增長的重要推動力。因此，增強內需、擴大進口、推動全球化，才是「兩個循環」的核心要義。

應對疫情第三波 陳茂波提雙循環

無獨有偶，隨着7月中旬香港爆發第三波疫情，針對如何有效控制疫情，進而保民生穩發展，財政司司長陳茂波在其8月2日網誌中，也提出了內外兩個循環的概念。簡單來說，「內循環」就是首先控制疫情，恢復香港本地社會經濟活動；而「外循環」，則是逐步實現與內地和澳門的正常商務和旅遊往來。

面對上半年經濟增長同比下跌9%的艱難困境，以及疫情無法在短期內消除的現實，盡快實現香港「內外雙循環」，確實是香港經濟打通復甦之路的應有之義。

當然，「外循環」的前提一定是要實現「內循環」，亦即本地疫情受控，生活和工作大致恢復正常。幸好在中央政府大力支持下，「國家隊」已經出動，為香港提高病毒檢測數量和擴大收治病患能力注入「強心針」。

內循環先控疫 外循環通內地

內地相關城市的「抗疫」經驗表明，進行普及性大規模病毒檢測，是快速有效控制和阻斷病毒傳播的最佳手段。如果疫情受控，餐廳晚市恢復正常營業，以及戲院、美容院和運動場所重開，再加上嚴控境外輸入個案，那麼香港也就可以早日實現全面「內循環」。

行政長官林鄭月娥在8月21日的記者會上表示，有待疫情穩定，用於便利香港市民前往內地和澳門免檢疫的「健康碼」就會推出。在這種情況下，香港與內地和澳門的商貿活動也就會逐步恢復，進而實現與內地的「外循環」，幫助本地旅遊、零售和餐飲等行業復甦。

不過，與其他國家和地區單純抗擊新冠疫情不同，香港經濟目前還飽受外部環境干擾。特別是從2018年開始的中美經貿摩擦，再到最近美國推出的一系列針對香港特殊貿易地位的措施，事實上都對香港這個高度開放的外向型經濟體產生嚴重影響。

此外，發達國家近些年相繼進行再工業化，逐步引發全球新分工，不僅給以內地作為全球製造業基地的價值鏈體系和分工模式帶來衝擊，也影響到香港原有的角色與功能。因此，無論是固定資產投資和服務輸出，還是進出口總額以及貨櫃吞吐量，香港都在近些年出現萎縮甚至是連續下降的情況。

因此，如何通過「內外循環」，繼續在全球商業網絡中發揮重要節點功能，才是在疫情受控之後特區政府亟需思考的問題。

要回答這個問題，就需要回到文章開始提到的內地「兩個循環」概念，確定香港該怎樣將自身「雙循環」與內地「內外循環」深度嵌套，從而實現與內地和外部世界的「大循環」。

如前所述，提振內需是國內大循環的核心，而粵港澳大灣區建設就給香港參與內地超大規模市場經濟活動，提供了絕佳優勢。金融、外貿和外資一直都是內地確保經濟平穩發展的重要領域，而這三項則與香港高度關聯。

無論是打造內地企業的投融資平台和內地居民的理財中心，還是保持亞太區貿易和航運中心地位，以及繼續作為內地最大外資來源地，香港都可以借此機會發揮高端服務業優勢，在協助內地相關產業升級和提升水平的同時，借助內地龐大消費市場和專業服務需求，將香港服務業融入國內大循環。

港利用專業服務 促中外對接

同時，內地想要實現國內國際雙循環，就要進一步對外開放，充分利用內地市場巨大潛力，吸引各國企業投資，保持產業鏈完整性，捍衞全球化進程。

在這一過程中，香港同樣可以利用自身成熟的國際化金融市場和專業服務，促進內地與海外在資金需求和投資回報方面高效對接，在推動人民幣國際化過程中，形成海外人民幣集中的離岸市場。

此外，香港在未來積極參與「一帶一路」建設過程中，除了把握其中潛在商機，更應朝着在推動全球化方面，協助國家建立國際標準和規則體系，提升全球經濟治理話語權的方向努力。

總之，「內外循環」不應只是香港當前解決疫情下經濟發展燃眉之急的臨時方案，更應成為香港未來融入國家「兩個循環」的長遠戰略方向。

▲ 財政司司長陳茂波在網誌提出「內外循環」，這不只是香港解決當前疫下經濟發展燃眉之急，更應成為未來融入國家「兩個循環」的長遠戰略方向。（資料圖片）