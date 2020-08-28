7成芯片靠進口 華力推國產化

據中國半導體行業協會副理事長、清華大學微電子學研究所所長魏少軍介紹，中國是芯片（亦稱晶片）進口大國，2013年後，中國芯片進口額超過2,000億美元，前年超過3,000億美元，今年預期還在3,000億

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