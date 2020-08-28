7成芯片靠進口 華力推國產化 中國版 2020/08/28 分享： 據中國半導體行業協會副理事長、清華大學微電子學研究所所長魏少軍介紹，中國是芯片（亦稱晶片）進口大國，2013年後，中國芯片進口額超過2,000億美元，前年超過3,000億美元，今年預期還在3,000億 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美擬加碼限芯片出口 科技戰勢升溫 今日 美擬加碼限芯片出口 科技戰勢升溫 TikTok售美業務 或未來數天達成 今日 TikTok售美業務 或未來數天達成 趙立堅：美若封殺微信 國人可不用iPhone 今日 趙立堅：美若封殺微信 國人可不用iPhone 最新專欄文章 更多 南海角力焦點 何謂「九段綫」？ 2020/07/15 南海角力焦點 何謂「九段綫」？ 世衞大會 4大主要職能 2020/05/16 世衞大會 4大主要職能 為何綏芬河輸入病例最多？ 2020/04/14 為何綏芬河輸入病例最多？ 武漢封城 代價沉重卻可取 2020/04/08 武漢封城 代價沉重卻可取 內地削國際航班 如何防倒灌？ 2020/03/27 內地削國際航班 如何防倒灌？ 晶片 中國 中國海關總署 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入