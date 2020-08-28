復課考驗大 汲外地經驗防疫須妥當

新學年下周展開，但疫情增添開學難度，港府力爭在下月底前復課，但復課存在極大考驗，當局須與校方合力做好防疫措施，並制定好一旦再爆疫的應變方案，尤其網上授課的軟硬件配套，確保數碼鴻溝不會拉闊。

美倉卒復課爆疫 歐增課室人手

教育局與中小學校長代表昨開會，商討開學後在家學習和復課安排。消息指，當局傾向不早於9月14日復課，分階段落實。

疫下復課難度高，尤其社區仍有隱形病人，自願性全民檢測未必可悉數全部找到，若學校防疫措施做得不到位，隨時再爆疫，美國是最佳例子。美國阿拉巴馬大學復課後，便有逾550名學生確診，大批師生要隔離，令歐洲多國民眾均認為疫下復課不安全，堅決反對下周復課的安排。英國甚至強制學生回校復課，違者家長要罰款120英鎊（約1,230港元），嚴重最高可罰款2,500英鎊（約25,625港元）和判囚半年，另又反對在校內戴口罩，結果在教育界反對後轉軚。

事實上，如何穩妥復課挑戰極大，非單要學生量體溫、勤洗手那麼簡單，而是要自律保持社交距離，對高中生來說問題不大，但對小學和初中生來說卻有一定難度，如何確保他們在小息時不會在走廊或操場群聚？如何讓學生在課室保持1.5米距離？一旦恢復全日課，如何保持安全距離用膳等問題也須及早解決，否則只會重蹈6月復課後再爆疫的覆轍。

歐洲在處理復課的安排，有借鑑之處。例如規定走廊只能單向行走，學生須戴口罩，西班牙和意大利分別增聘1.1萬名和4萬名臨時教師，將操場改裝成臨時課室，實行小班教學，確保學生保持一定距離。有學校更準備好一旦再爆疫，會向學生派發免費手提電腦，俾能網上學習。

支援基層電腦WiFi 改善網授質素

至於那些無法率先回校上實體課的學生，學校會安排網上學習，但這牽涉到軟硬件支援問題，因不少基層家中沒有電腦和上網裝置。教育局、學校和社會須設法支援基層學生，例如向基層學生饋贈電腦或平板電腦、提供免費WiFi服務。即使港府不作出實體支援，能否像早前全日禁堂食時，安排基層學生到社區中心使用電腦？若果解決不了數碼鴻溝，基層學生成績跟不上，隨時加劇貧富懸殊。

校方和教育界在提供網上教學時，可否以更生動方式教授，因小朋友面對電腦屏幕，除非打機，否則專注力較弱，故教師宜多用圖像和互動方式講課，吸引學生專心學習。嶺大6月對大專生進行的調查發現，逾6成人認為網上學習成效欠佳。若無法提高網上教學成效，再爆疫時難起多大作用。

疫下學校無法再用傳統流水作業模式處理，需要重新設計，符合最高衞生標準，要做好開學防疫準備和應變措施，若資源不足，當局須設法支援，方能讓家長安心讓子女回校復課。

責任編輯：劉婉雯