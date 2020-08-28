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新城市廣場打造熊の花樂園 仲有熊本熊出沒

行政人員版 04:00 2020/08/28

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大家都好耐無去旅行，係咪好掛住日本呢？黛安八卦到，最近沙田新城市廣場參照熊本縣山鹿市方保田東原遺迹公園のひまわり向日葵花田，喺商場1期1樓羅馬圓形獻技場，打造出全港首個千呎室內向日葵花園，仲有營業部兼幸福部部長Kumamon現身㖭！

熊本熊部長向來受歡迎，今次聯同沙田新城市嘅「Kumamon 10周年約會︰熊の花樂園」，仲會化身成4米高嘅巨型充氣Kumamon，手持10周年慶祝愛心牌，坐鎮千呎花園中央迎接大家。另外，仲有少女心粉紅愛心熱氣球、向日葵照料區等6大打卡位。

影完靚相後，梗係要帶埋熊本熊部長返屋企啦，今次活動仲會推出7款獨家限定主題禮品及「Kumamon和我種植吧！AR互動遊戲」，即日起透過手機遊戲喺商場1期同3期指定角落，尋找AR啟動碼，即可協助熊本熊「種植」更多向日葵，贏取限定聯乘環保袋、圍裙同$50兒童服飾及用品禮券。

另外，下星期一（31日）新城市廣場仲會推出「季末狂歡6折優惠大激賞」，各款$100電子現金券以6折喺網上購券平台Jetso e-shop發售，包括美粧、時尚服飾及潮流運動等人氣品牌，即買即減㗎。

本文轉載自《晴報

呢個全港首個室內向日葵花園，佔地千呎，非常壯觀。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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