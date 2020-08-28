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專注於能影響的事情

行政人員版 04:00 2020/08/28

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這兩年香港人經歷了很多無奈，我們先後遇上了中美貿易戰、社會運動和新冠肺炎，所有事情都未平息，未來仍充滿不確定性。我的人生過了50多個年頭，發覺生命中能控制的事情並不多，我連自己的子女、公司的員工也無法控制，只好盡量發揮我的影響力。

我們無法控制新冠肺炎，也無法控制防疫措施的收緊或放鬆；當然我們可以表達意見，但即使是專家的意見也未必被接納，而且也未必一致。我們可以控制的，是做好個人防疫措施，盡量避免成為傳播鏈。我們也可以選擇如何工作和生活，將影響減到最低。

我們控制不到特朗普，不要說大國博弈我們無法左右，他要撤銷香港特殊待遇，硬要把「香港製造」改成「中國製造」，啟動金融戰、科技戰、冷戰、熱戰等等，都不是我們能控制的。我們可以控制的，是預期他的各種行動，甚至不理性地自殘時，我們可以做些甚麼，將個人的負面影響減到最低。

我們可以拿出一張紙，先畫一個圓圈，寫上「控制範圍」，在外面再畫一個圓圈，寫上「影響範圍」，把所有關注的事情，放在不同的圈圈中，先做控制範圍的事情，然後是影響範圍。在圓圈外的事情，就不要費神了。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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