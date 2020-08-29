台中木系新夜市富地市場 集美食與文創市集於一身

台灣最令人念念不忘的，就是風景、人情味和美食。每次去台灣，如果不去夜市逛逛，都感覺不滿足。若疫情緩和可以去旅行，你又最掛念哪個夜市？

其實除了幾個位於台北的傳統大夜市，台灣不少夜市都甚具特色。若喜歡去台

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