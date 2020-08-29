「The LOHAS康城」開幕　2萬呎超市主打香港製造

日出康城大型商場「The LOHAS康城」首階段共13間舖開幕，提供多間食店及日用品店，如譽居、Pizza Hut、大家樂及山一和食屋等，亦有牙醫診所及藥房。

當中佔地約2萬呎大型超市FRESH新鮮生活

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