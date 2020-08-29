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第1期：首都業主願減價 均價按月跌4.2%

置業家居 2020/08/29

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【直擊日出康城各期最新市況】日出康城第1期樓齡已達12年，是整個發展項目中最舊的一個，首都8月截至27日共錄5宗成交，平均呎價$13,348，較7月的8宗及$13,931，成交量及呎價分別跌37.5%

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欄名 : 封面故事

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