第1期：首都業主願減價 均價按月跌4.2%

【直擊日出康城各期最新市況】日出康城第1期樓齡已達12年，是整個發展項目中最舊的一個，首都8月截至27日共錄5宗成交，平均呎價$13,348，較7月的8宗及$13,931，成交量及呎價分別跌37.5%

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